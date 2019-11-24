混搭美食更有味 鹽水農會推「甘溫雞」健康食

2019-11-24 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



台南市鹽水區農會今上午辦理「甘溫鷄、健康食 108年國產雞肉料理推廣活動」，嚴選上好雞肉搭配在地意麵、番茄等好食材「混搭」，構成絕佳酸甜口感，與會來賓品嘗後讚不絕口，現場也安排限量試吃等好康，讓鄉親大快朵頤一番。

活動安排在農會供銷部前廣場舉行，農會邀請名廚阿芳老師，烹煮阿芳老師教的三道雞肉料理，農會總幹事邱子軒也化身為「阿軒師」跟著老師指導逐一示範，小露廚藝，不多時美味上桌，香氣四溢。邱子軒還走到來賓前請求品嘗，逗得大家哈哈大笑。

包括台南市政府農業局副局長李建裕、農委會畜牧處長謝耀清、農糧署南區分署長姚志旺、鹽水區長呂煌男等人都出席, 鹽水區農會總幹事邱子軒說，鹽水區除「蜂炮」、「八角樓」外，更以「意麵」起源地聞名全台，早年發明了富貴人家宴席小吃的「意麵」，用雞蛋或鴨蛋揉麵，跟一般人吃的白麵不同。

目前鹽水區農會出品的鹽水意麵又與一般意麵不同，製作過程中以冰塊取代常溫水用以降溫，有助於降低麵粉發酵速度，並保有麵粉筋性，放入整顆鴨蛋細工製作的鹽水意麵，不但有股特殊香味，麵條色澤金黃誘人。