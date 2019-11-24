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混搭美食更有味 鹽水農會推「甘溫雞」健康食

2019-11-24 12:40聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市鹽水區農會今上午辦理「甘溫鷄、健康食 108年國產雞肉料理推廣活動」，嚴選上好雞肉搭配在地意麵、番茄等好食材「混搭」，構成絕佳酸甜口感，與會來賓品嘗後讚不絕口，現場也安排限量試吃等好康，讓鄉親大快朵頤一番。

活動安排在農會供銷部前廣場舉行，農會邀請名廚阿芳老師，烹煮阿芳老師教的三道雞肉料理，農會總幹事邱子軒也化身為「阿軒師」跟著老師指導逐一示範，小露廚藝，不多時美味上桌，香氣四溢。邱子軒還走到來賓前請求品嘗，逗得大家哈哈大笑。

包括台南市政府農業局副局長李建裕、農委會畜牧處長謝耀清、農糧署南區分署長姚志旺、鹽水區長呂煌男等人都出席, 鹽水區農會總幹事邱子軒說，鹽水區除「蜂炮」、「八角樓」外，更以「意麵」起源地聞名全台，早年發明了富貴人家宴席小吃的「意麵」，用雞蛋或鴨蛋揉麵，跟一般人吃的白麵不同。

目前鹽水區農會出品的鹽水意麵又與一般意麵不同，製作過程中以冰塊取代常溫水用以降溫，有助於降低麵粉發酵速度，並保有麵粉筋性，放入整顆鴨蛋細工製作的鹽水意麵，不但有股特殊香味，麵條色澤金黃誘人。

農會表示，這次除安排料理名廚阿芳老師親臨現場教大家簡單料理，優質雞肉、鹽地番茄搭配鹽水意麵，希望讓消費者都能輕鬆在家料理美食，選購有國產生鮮禽肉溯源標章的在地優質雞肉，支持國產優質農產品。

，農會總幹事邱子軒（右）化身為「阿軒師」小露廚藝。記者謝進盛/攝影
，農會總幹事邱子軒（右）化身為「阿軒師」小露廚藝。記者謝進盛/攝影
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混搭美食更有味， 鹽水農會推「甘溫雞」健康食系列活動，農會總幹事邱子軒將烹煮的美...
混搭美食更有味， 鹽水農會推「甘溫雞」健康食系列活動，農會總幹事邱子軒將烹煮的美食，請賓客品嘗。記者謝進盛/攝影
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鹽水著名的番茄、意麵等在地食材。記者謝進盛/攝影
鹽水著名的番茄、意麵等在地食材。記者謝進盛/攝影
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現場安排試吃活動，鄉親排隊等候享用。記者謝進盛/攝影
現場安排試吃活動，鄉親排隊等候享用。記者謝進盛/攝影
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鄉親大快朵頤限量美味。謝進盛/攝影記者
鄉親大快朵頤限量美味。謝進盛/攝影記者
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現場安排試吃活動，鄉親排隊等候享用。記者謝進盛/攝影
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