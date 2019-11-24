插畫家馬克：這世代積極的人才會贏

2019-11-24 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／即時報導



勞動部人才資源發展中心日前舉辦「智造x製造x自造」人才發展論壇及展覽，由緯創董事李紹唐、安拓實業公司副總經理張雅欣、福記冷凍食品總經理杜昭文及台灣圖文插畫家馬克等人，針對科技時代下的人才布局、產業轉型及職涯發展等，進行專題演講與交流。

其中，以職場漫畫陪伴上班族11年的插畫家馬克，更從「快樂工作學」出發，分享面對職場的9種心境，以及數位世代下如何增加自己的競爭力。

馬克原本任職百貨公司，身為創意人的他，學生時代起就從事包裝與封面設計，也曾與報章雜誌合作插畫長達15年，30歲時創業卻摔了一大跤、賠很多錢，最後因網路世代來臨成為部落客，並開始創作馬克系列漫畫，出了10幾本書，並在手機推出每周長篇漫畫連載，擁有多元身分去面對職場世代的轉變。

馬克認為，在這個時代，要拿出「多種心」來面對目標，他強調，這個世界裡，好人不會擊敗壞人、壞人不會擊敗好人，「只有主動的人會打敗懶惰的人，只有積極的人才會贏」。馬克說，當年他曾毛遂自薦，向一家知名繪圖軟體公司，表達願為該軟體做插畫代言，但當時該公司只有傳真和地址，他還跨海用傳真自我介紹，最後順利爭取到demo機會，在台灣所有發表會都是由他負責展示。

馬克也說，面對天分要虛心，「謙虛的庸才比驕傲的天才容易成功」，他舉例說，美國華盛頓日報曾請知名的小提琴家Joshua Bell打扮成流浪漢，在地鐵站演奏小提琴，這位小提琴家每場音樂會票價是100多塊美金，當時他拿著一把350萬美金的名琴演奏了40分鐘，最後賺了32元美金，卻沒有人注意到他，也沒有掌聲。

「人們往往不小心會忘記身旁的美好事物」，馬克說，當這位小提琴家沒有舞台和燈光，沒有宣傳和樂隊，就只是一個街頭藝人；所以不要感嘆自己懷才不遇，找不到伯樂，覺得為何主管都把自己當草泥馬，事實是，不是只有才華就應該被遇到，成功也包含了許多條件，包括很厚的臉皮、積極的態度或健康身體等等。

此外，馬克強調，與人溝通要將心比心，美國總統林肯曾說，如要對方支持你，必須讓他知道你跟他站在同一邊，「要去了解他，不是從自己角度去說服他」。複雜職場中遇到困難人事物，必須先忘記自己，從不同角度看事情面向；他認識許多前輩，遇到困難的第一個反射動作就是換位思考，才有能力去看到更多角度。