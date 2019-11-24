嘉義市花海節百花提早綻放 現在賞花美極了

2019-11-24 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義市花海節預定12月7、8日及14、15日在玉山路底登場，但今年暖冬少雨，花已提早綻放、盛開7成，玉山路花田中粉紅色、白丶黃色大波斯菊、百日草等爭妍鬥麗，主辦單位坦言，沒想到花開這麼快，「老天爺讓花早開，市民快去賞花吧！」

嘉義市政府自民國100年底開始，輔導玉山路底約14公頃稻農田，稻作休耕後種植大波斯菊、百日草、向日葵、油菜花等花卉辦花海節，活動後亦可耕鋤作為綠肥，前市長涂醒哲任內政策調整、停辦3年，市長黃敏惠上任後今年重新辦理，希望提供市民另一休閒好去處。

嘉義市建設處表示，原本依照開花期程，花田預計於11月底，12月初盛開，因為暖冬加上不下雨，花兒提早開放，現在已經可以看到紅、粉色、白、黃色等花卉盛開、花時璀璨如錦，成為活動開鑼前預告。目前花開近七成，賞花也是環境教育，開花時序雖不若原規畫，但這也說明農民耕作、看天吃飯真的不容易。

「順光拍風景！」攝影師王輝松指出，如果空品不優、陰霾、風大，拍花容易糊掉，建議賞花民眾透過順光拍花、賞花，陽光在後方、光源充足，拍攝大場景花海特別好看。

他說，若想透過逆光拍花海、夕陽，建議用相機、結合黑卡等拍攝技巧，可拍得更漂亮，民眾若用手機拍攝，逆光可針對小區域花卉、拍特寫，呈現漂亮色彩。