2019亞洲冬季棒球聯盟 斗六棒球場開打

2019-11-24 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



「2019亞洲冬季棒球聯盟」決戰中台灣昨天起至12月15日盛大展開，有來自中、日、韓三個國家，6隊參賽隊伍，分別齊聚雲林斗六棒球場與台中洲際棒球場同步交流競技。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞與中華職棒大聯盟會長吳志揚、共好棒球公司董事長徐文芳、縣府教育處長邱孝文、雲林縣體育會理事長郭志恆等人昨天主持開球儀式。

縣長張麗善表示，斗六棒球場是國際一流棒球場，縣府歡迎各界來此舉辦精彩賽事，為推廣本縣棒球運動，縣府除大力邀請味全龍隊進駐斗六棒球場外，11月上旬「2019年世界12強棒球錦標賽」期間，也在斗六、虎尾、北港等地辦理戶外轉播。

她說，看到轉播現場很多年輕朋友參加，展現對棒球的熱情，相信大家對於棒球都有非常深厚的感情及回憶，棒球是我們的國球，縣府未來會多舉辦相關運動賽事。

張麗善說，縣府重視縣內棒球發展，不僅提供經費補助，環境建置上也不遺餘力，近年來馬光國中、文昌國小、褒忠國小、馬光國小等棒球隊小球員表現傑出，縣府也持續培育體育人才。

中華職棒大聯盟會長吳志揚表示，亞洲棒球冬季聯盟，由中華職棒來舉辦，今年已第七屆了，奠定台灣棒球在整個亞洲甚至全世界的地位，由台灣主導這跨國比賽，讓各國又有機會交流較勁。