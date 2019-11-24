台南善化「抓周趴」親子同框添樂趣

2019-11-24 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



台南市政府善化區圖書館與善化親子悠遊館今上午安排「108年度Library抓周趴」活動，在工作人員引導下，小朋友在木質地板爬行，有小朋友開心奮力往前，更有的不受控「倒退魯」，還有的當場嚎啕大哭起來，好不熱鬧。

傳統的古禮中在寶寶滿周歲時會進行「做度晬」的重要儀式，善化圖書館與善化親子悠遊館共同辦理，遵循抓周古禮中的相關儀式，讓小寶貝們進行「穿越聰明門」、「成長的足跡」、「敲響智慧鑼」、「爬爬抓周樂」、「頒發紀念證書」等五關，活動現場並設置親子書展，鼓勵親子閱讀，讓民眾參與活動時亦可立即將喜歡的書借回家。

活動的重頭戲「抓周」，主辦單位準備有紙鈔、麥克風、雞腿等各行各業的物品讓寶寶們抓取，小寶貝們都玩得不亦樂乎，現場歡笑聲不斷，更藉此增加親子互動，留下美好的紀錄及回憶。

「抓周真的很有趣！」來自台南安定區王姓年輕夫婦也帶著1歲1個月大小寶貝來參與，看著他在地上爬行，瞬間情緒激動笑說，一切點滴在心頭，更體認爸媽當年撫養他們過程的辛苦，現在就是希望小朋友快樂長大。