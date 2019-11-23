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太陽光電爭議多台南議員要訂自治條例 市府：不宜另訂

2019-11-23 20:05聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市無黨籍議員陳昆和發起「台南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案，今天在七股召開第一次公聽會，陳昆和表示，該條例獲30名跨黨派議員聯署支持，已順利通過一讀，將在12月6日送入法規委員會進行逐條審查，將聽取各方意見，供法規委員會二讀逐條審議與修改。對此台南市府回應，該提案條例疊床架屋溯及既往，阻礙行政效率，強調「三個優先」，既有法規嚴格完備，62項環境查核，兼顧環境與經濟

陳昆和說，台灣正處在能源轉型的關鍵時刻，政府也積極推動太陽光電設置，台南市也積極推動光電，受國際大廠肯認下單。然而，政府推動地面型光電的配套不足，造成財團圈地開發、賺取利潤，再生能源的發展對社區沒有幫助，更糟的是還排擠土地原有的生產、生活、生態等功能，過程中更欠缺資訊公開及公民參與程序，導致各地抗爭不斷，綠能發展進度遲緩，形成社會、業者、能源政策三輸的局面。

為了改善光電開發造成的社會撕裂，陳昆和接受公民團體建議，提出「台南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例」草案，目的是增加光電設置區位適宜性的審查機制，賦予台南市政府負起責任，盤點台南市內各光電計畫潛在區域可能遭遇的課題，例如生態保育、人文古蹟、防洪治水、農漁產業發展、電網饋線等課題，製作成公開的生態資料庫，在開發計畫送審前，先進行區位審查，以輔導廠商優先從爭議小的地方設置光電，或提出避開、縮小或補償的因應措施。如此可達到光電發展最小衝擊，且在資訊公開與公民參與機制下，確保綠能與社區共榮發展。

台南市府4點回應：

一、綠能為國際趨勢，海內外企業都要綠電，台南已經是台灣的太陽光電重鎮，為臺南也為台灣，必須持續發展綠電。

國際綠能倡議組織「RE100」會員包含Google、Facebook、蘋果、微軟、Nike、SONY等，他們都承諾未來要使用百分之百綠電。因此，全球綠電需求龐大，不只環保減碳要綠電，經濟發展也要綠電。沒有綠電，就難以繼續成為這些國際大廠的合作夥伴；沒有綠電，恐怕就將被排除在綠色供應鏈的名單之外。隨著全球暖化的情況加劇，世界各國莫不全力發展綠能，台灣需要一座有國際能見度的綠電城市，臺南日照條件得天獨厚，中央也擇定台南作為國家綠能基地，讓綠能科學城落腳臺南沙崙，這是臺南透過綠電躋身國際先進城市的歷史機會。

二、喪失投資意願，不僅影響綠能產業，更將衝擊臺南整體經濟發展。

台積電、群創分別投資1.15兆元及537億元在南科設廠，創造一萬個工作機會，台積電更承諾用電20%為綠電，Google公司選定臺南為亞洲地區首宗再生能源交易，購買10MW再生能源電力，並宣布將在南科工投入260億元興建資料中心，國際能源轉型浪潮下，海內外大廠肯定臺南綠電發展，選擇投資臺南，提案的條例對綠電發展不友善，嚴重衝擊綠電供給面，更影響臺南對外招商誠信，失去廠商投資信心，臺南的經濟發展將大受打擊。

三、提案條例疊床架屋溯及既往，阻礙行政效率，既有法規嚴格完備，62項環境查核，兼顧環境與經濟。

目前提案的條例內容採無差別審查並溯及既往，不符合審查比例原則，更牴觸全國通用規定及違反信賴保護原則，疊床架屋的規範讓全民無所適從，阻礙行政效率，而且國家推動各種地面型及漁電共生之「區位選址」都經中央跨部會、團體形成社經共識，法令嚴格規範，不僅排除國家重要濕地及特定農業區之優良農地不得變更使用設置，案場規畫也須查核第1級及第2級環境敏感地區共62項目，同時訂定「設置地面型太陽光電設施景觀及生態環境審定原則」，供設置者及地方政府依循，也刻正研議「生態檢核標準」作業，避免土地「誤用｣或「濫用｣，發揮土地合理經濟利用。

四、市府堅持三個優先，審慎審查共創環境永續。

市長黃偉哲多次說明市府以「生態優先｣、「生存優先｣及「意願優先｣的三個優先為審查原則，要求提出生態監測計畫及保障漁民方案審查，同時對於水面型或養殖區域的太陽能案場，更是嚴格禁止使用任何化學藥劑，確保太陽能板清洗作業不會造成環境污染，兼顧生態平衡，因此應不另制定「臺南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例」影響行政效率及綠能發展，市府將秉持各項中央法令嚴格把關確實審理。

台南市議員陳昆和今天邀集召開「臺南市設置地面型太陽光電設施審查自治條例｣草案公聽...
台南市議員陳昆和今天邀集召開「臺南市設置地面型太陽光電設施審查自治條例｣草案公聽會，聽取各界的意見。圖／陳昆和服務處提供
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台南市議員陳昆和今天邀集召開「臺南市設置地面型太陽光電設施審查自治條例｣草案公聽...
台南市議員陳昆和今天邀集召開「臺南市設置地面型太陽光電設施審查自治條例｣草案公聽會，聽取各界的意見。圖／陳昆和服務處提供
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台南市議員陳昆和今天邀集召開「臺南市設置地面型太陽光電設施審查自治條例｣草案公聽會，聽取各界的意見。圖／陳昆和服務處提供
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台南市議員陳昆和今天邀集召開「臺南市設置地面型太陽光電設施審查自治條例｣草案公聽會，聽取各界的意見。圖／陳昆和服務處提供
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臺南再生能源台積電漁民生態保育

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