列管珍貴樹木不敵褐根病 南一中師生不捨

2019-11-23 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 ／台南即時報導



台南一中原有一棵市府列管的掌葉蘋婆樹，不敵褐根病，今年暑假期間出現枯委，隨即枯死，令師生與愛樹者不捨。校內最近有兩棵老龍柏也因感染褐根病而枯死，校方展開投藥、除菌、護土大動作，守住老樹與校友記憶。

這棵掌葉蘋婆原種植在台南市千畦種子博物館，雖然樹齡不到30年，但因數冠面積超過400平方公尺，約123坪大，市府農業局列管為珍貴樹木；由於道路要拓寬，樹必須移植，千畦種子博物館相中老樹多且積極護樹的台南一中，2017年2月間市府編列30萬元經費，完成移植。

移植不久後，掌葉蘋婆就開始抽芽，生長情形良好，師生都期待茂密的樹冠能再現；去年5月間農業局到校檢查，認為很健康，但今年暑假期間，枝葉陸續枯萎，暑假後確認枯死。

總務主任林高義表示，種植處之前曾有榕樹，也因褐根病而枯死，雖然榕樹枯死後，有做除菌等處理，研判是腐根沒除盡，加上所移植的掌葉蘋婆在移植前有斷根處理，腐朽菌逐漸由斷根處侵入而染病。不過，以褐根病來說，當發現染褐根病，都會拖一段時間才枯死，但這麼快就死很令人意外與不解。林高義說，褐根病好發於7、8月雨季，今年暑前大雨不斷，可能因此加速病害致死。