雲林傳進口花生坑殺農民 藍綠互告抓造謠者

2019-11-23 18:12 中央社 雲林縣23日電



雲林縣立委參選人蘇治芬昨天拿著抹黑中央政府進口花生坑殺農民的黑函到地檢署提告；雲林縣長張麗善昨天和今天則針對蘇治芬宣傳車散布不實言論提告，雙方訴諸司法抓造謠者。

雲林縣花生價格在11月12日驟跌，藍營指稱有一張關稅配額權利金決標紀錄表，散播花生進口價格每公斤新台幣30多元傳言，讓盤商有預期效應，不進場收購農民花生，綠營則反駁雲林縣府散布假訊息。

農委會主委陳吉仲為穩定花生價格，4天內到訪雲林3次，並宣布農委會準備新台幣20億元以每台斤40元收購花生，並多次與農民座談澄清謠言。

雲林縣虎尾警分局和雲林縣台西警分局連兩天接到民眾檢舉，指稱蘇治芬陣營利用宣傳車及網路散播「雲林縣長張麗善造謠花生進口」。警方依法受理民眾舉發，由雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

張麗善透過雲林縣政府發出新聞稿表示，雲林縣政府反映農民心聲，昨天下午宣布對地補貼措施，是為解決農民問題，不是製造政治口水。

張麗善質疑，有網友在網路散播不實謠言，甚至有立委參選人陣營利用宣傳車及網路造謠，縣府決意訴諸司法，捍衛清白。她並提告蘇治芬、錄製宣傳車錄音帶的前北港鎮長張勝智等人，涉嫌妨害名譽、誹謗、公然侮辱。

蘇治芬今天接受媒體聯訪時強調，張麗善曾在雲林縣議會回答縣議員的質詢公開說，「11月12日政府開放進口」，宣傳車播放內容本來就有所本，既然張麗善已提告，大家就法庭上見。

蘇治芬提到，昨天雲林各鄉鎮都有收到署名「中國國民黨雲林縣黨部」的文宣夾報，惡意抹黑民進黨中央政府進口花生坑殺農民，害花生跌價等語的傳單，由於黑函已汙衊她的個人名譽，因此已向雲林地檢署遞狀提告。