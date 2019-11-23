智慧城鄉嘉年華今台南登場 民眾體驗前瞻數位建設

2019-11-23 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



經濟部工業局推動前瞻基礎建設「普及智慧城鄉生活應用計畫」，今年首度移師台南，與台南市政府在文創產業園區舉辦「智慧城鄉嘉年華」，今天以喜事辦桌的概念將科技應用服務轉化成盛宴菜色，與民眾分享計畫成果，體驗前瞻數位建設對未來生活的改變。

市府表示，智慧城鄉是促進台灣產業升級非常重要的政策，中央攜手地方及業界共同推動智慧城鄉，運用產業創意與能量來解決城鄉問題，藉此滿足民眾在交通、教育、健康等多面向領域的需求，將帶動更大的科技創新能量，成為台灣未來競爭力。

此次「科技上菜」集合21項智慧應用服務，結合台南市科技古都的形象，舉辦具有在地感、生活感、科技感的嘉年華活動，活動分為「表演、體驗、展覽、實作」四大類型，民眾不僅能欣賞熱鬧科技上菜秀、現場戶外區也開放「台灣智駕」國產無人巴士讓民眾試乘；明年初將在台南布點上百處的電輔單車「熊大單車」也搶先亮相開放體驗；中華汽車則展示地方綠能觀光利器「eｍoving電動機車」；此外，更鏈結經緯航太、康那香等在地廠商展出科技農業、智慧零售、創新停車、長照加值等成果。