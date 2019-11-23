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戰勝糖尿病！2千名病友聚集嘉市健走

2019-11-23 17:04聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義市政府衛生局與國際獅子會300-D1區響應「世界糖尿病日」及「全民健走日」雙健康議題，今天在嘉市北香湖公園舉辦「戰勝糖尿 健康GO」全民健走暨野餐活動，二千多名糖尿病友及親子家庭齊聚一堂，場面壯觀。

嘉義市政府黃敏惠市長、衛生局長張耀懋、國際獅子會總會長崔重烈總會長及300-D1區總監張秀華、糖尿病防治教育和行動委員會主席陳俊吉及嘉義市八個糖尿病病友等團體，今天都齊聚北香湖大草原。

黃敏惠說，糖尿病高居國人十大死因之列，所引發的併發症影響健康甚鉅，透過健康生活型態的維持，糖尿病是可以被預防控制的疾病，這樣觀念要深入到每一個家庭。

崔重烈遠從韓國來嘉義參與盛會，讚許市府從上而下支持糖尿病防治政策，從城市的作為讓全世界看見台灣，活動由知名廣場舞瘋狂麥克斯(MAX)老師以「甜蜜蜜」廣場舞為活動拉開序幕，全場在笑聲中舞動暖身，在熱烈的口號聲中，開始3公里健走。

衛生局說，世界衛生組織今年訂定主題為「家庭與糖尿病」，關注家庭在糖尿病預防、管理和照顧的黃金三角，主辦單位特別將健走活動結合野餐，全家組團來享受流汗暢快感及親子同樂，正符合糖尿病照護須有賴運動、注意飲食、控制體重的均衡原則。

今日活動摸彩獎項非常豐富除了2台42吋液晶電視外，還有5 0部腳踏車，凡報名者除贈時尚健走背包組及早餐外，現場還有打卡送彩繪風箏，集手印送香皂，提醒民眾要勤洗手保健康。各醫療院所也設計互動式宣導區，讓民眾玩樂中學習健康新知。

嘉義市政府衛生局呼籲，糖尿病是可以被預防控制的疾病，配合均衡健康生活及團隊治療，家人陪伴支持，共同戰勝糖尿病。

嘉義市府今天在嘉市北香湖公園舉辦「戰勝糖尿，健康GO」全民健走暨野餐活動。記者李...
嘉義市府今天在嘉市北香湖公園舉辦「戰勝糖尿，健康GO」全民健走暨野餐活動。記者李承穎／攝影
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嘉義市府今天在嘉市北香湖公園舉辦「戰勝糖尿，健康GO」全民健走暨野餐活動。記者李...
嘉義市府今天在嘉市北香湖公園舉辦「戰勝糖尿，健康GO」全民健走暨野餐活動。記者李承穎／攝影
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糖尿病衛生局嘉義

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