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中國間諜爆料 總統府：國安單位已有所掌握

韓國瑜蔡英文明晚水上尬場 鐵路高架化成攻防議題

2019-11-23 16:39聯合報 記者魯永明／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜、民進黨總統參選人蔡英文，選舉登記後，明晚同時在嘉義縣水上鄉分別與立委參選人王啟澧、蔡易餘聯合造勢大車拼，兩陣營造勢地點相距不到1公里，警方為避免雙方人馬狹路相逢衝突，將動員4個警分局及支援保安員警，超過800名員警執勤，維護秩序安全，疏導交通；水上鄉鐵路高架化將成為藍綠攻防議題。

今天蔡易餘陣營工作人員忙著架設舞台，造勢場在台一線旁的夜市，蔡易餘說，尬場造勢，擠爆水上很好呀，他們現場準備萬張椅子；另在距離不到1公里地點，萬能工商旁道路，對手王啟澧與韓國瑜也舉辦造勢活動，王啟澧說，蔡易餘刻意選明天到水上辦造勢，希望鄉親能夠自動自發來參與。

韓國瑜造勢場約2500坪，含兩旁百個攤位面積，韓陣營準備萬張椅子；蔡英文造勢場約1500坪，可容納6000人，小英陣營預估湧入萬人；水上警分局說，警力全部動員，包括保四支援80名警力，預計逾800名警力執勤，雙方陣營相距最近的台一線省道下方龍德地下道，淨空50公尺規畫停車區，派百名警力人牆阻隔；另在水上火車站部署警力，避免來自各地雙方陣營支持者衝突。

交通部決定水上鄉鐵路不高架化，以水上車站大平台計畫等方案替代，成為藍綠陣營攻防熱議題，明晚王啟澧陣營將說明鐵路不高架化的真相；蔡易餘請交通部長林佳龍到場，說明大平台計畫，雙方陣營將隔空論辯，訴求選民支持。

最近議會質詢，縣長翁章梁為鐵路高架化議題，遭王啟澧等3名藍營議員圍剿，批翁未爭取高架，替代方案政治凌駕專業，翁說，調度場是不做高架關鍵，綠營議員林緗亭指王啟澧當鄉長未反對，王駁斥是立委陳明文當縣長未反對，雙方拍桌互嗆，場面火爆。

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民進黨立委參選人蔡易餘（左二）與總統蔡英文（右三）聯合競選總部成立，兩人與輔選幹部牽手，吶喊凍蒜。圖／蔡易餘競選總部提供
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