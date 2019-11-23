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「只想要一條厚棉被」孩子小小心願讓人心疼

2019-11-23 14:45聯合報 記者李承穎／即時報導

耶誕節倒數一個多月，耐斯王子大飯店募集弱勢家庭孩子的500張心願卡，希望愛心人士能扮演「耶誕老公公」幫他們實現，這些孩子寫的心願都不大，多半是如厚棉被、書包和電鍋等，讓人心疼，飯店舉辦的認領心願卡活動至12月21日截止，希望在耶誕節前將禮物送到孩子們的手中。

耐斯王子大飯店的心願卡儀式今天啟動，嘉義市長黃敏惠、嘉義家扶中心主委黃國芳、督導黃碧玉、台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評、嘉義文化創意產業園區執行長孫育晴和耐斯總經理曾慶欑等人，今天一起陪同孩子掛上心願卡。

7歲的阿和由父親獨力扶養，他父親原本開計程車謀生，但因脊椎病變，家中陷入困頓，兩人只能「蝸居」在租賃的小套房中，蓋著一條薄棉被，眼看越來越冷，阿和在心願卡上寫著「希望有一條厚棉被」。

還有一名12歲的女童在心願卡寫，家裡只有一個小桌子可以寫功課，如果有書桌就可以在家裡寫功課或做美勞，另名3歲的小男生的玩具都是親戚不要的舊玩具，希望有大黃蜂的組合玩具，還有人寫上「因為家裡沒有多餘的錢，希望有一個炒菜鍋」。

曾慶欑說，心願卡活動已邁入第13年，500張心願卡代表著500個孩童的心願，有孩子因家中遭逢祝融，大部分的日用品都已燒毀，因此希望能有一條厚棉被，可以度過即將來臨的冬天。也有孩子希望能有台熱水器，才不用每天洗澡都必須用卡式爐燒熱水，處境讓人心疼。

「嘉義市很有愛的地方」，黃敏惠說，過去已有4千多名孩子的心願實現，希望孩子今年的心願能達成，受到鼓勵，變得更好、更快樂，每一個人都可以變成別人的聖誕老公公，歡迎大家一起來認領，把愛傳出去。

第一生化科技公司也第8年贈送嘉紛娜飲品，耐斯集團也持續贈送洗髮精等生活用品，愛之味股份有限公司、嘉大昆蟲館、嘉義文化創意產業園區也拋磚引玉，分別贊助椰香八寶粥、昆蟲館門票及泡泡展門票等。

市府社會處表示，心願卡認領活動將至12月20日截止，飯店將於翌日舉辦盛大的贈禮儀式，將募集而來的禮物於聖誕節前一一送到弱勢孩童手上，歡迎善心人士響應，詳細心願卡內容會歡迎上飯店官網www.niceprincehotel.com.tw 查詢，洽詢電話：05-2771999轉6132。

市長黃敏惠今天陪同弱勢家庭的孩子，說出自己的小小心願。記者李承穎／攝影
市長黃敏惠今天陪同弱勢家庭的孩子，說出自己的小小心願。記者李承穎／攝影
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弱勢家庭的孩子寫上心願卡，願望大多不大，希望愛心人士能幫忙實現。記者李承穎／攝影
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耐斯王子飯店舉辦心願卡活動，希望為弱勢家庭的孩子愛心送暖。記者李承穎／攝影
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耐斯王子飯店舉辦心願卡活動，希望為弱勢家庭的孩子愛心送暖。記者李承穎／攝影
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弱勢家庭的孩子寫上心願卡，願望大多不大，希望愛心人士能幫忙實現。記者李承穎／攝影
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嘉義黃敏惠

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