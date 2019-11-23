雲林花生大戰...張麗善告毀謗 蘇治芬要她先道歉

2019-11-23 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣花生大戰持續延燒，地方日前傳出農委會將進口花生平抑價格，使花生價格下跌，農民恐慌，農委會主委陳吉仲與尋求連任的民進黨立委蘇治芬、劉建國澄清並宣布以每台斤40元收購，縣長張麗善表示，縣政府反映農民的心聲，未料有候選人陣營利用宣傳車及網路散播不實謠言，指涉她造謠，已委託雲林縣政府機要祕書陳志揚對蘇治芬等人依違反妨害名譽、毀謗、公然侮辱等罪提告；蘇治芬表示，「很簡單，我們就法院見」，宣傳車說的內容都有所本，張麗善應先為自己的錯誤道歉。

張麗善昨宣布將針對花生對地補貼每公頃2千元，籲請農委會立即撥付收購資金，已協調所有農會將無條件配合收購，陳吉仲4天內3度到雲林親上火線針對花生進口議題滅火，會確保花生農能以農委會宣布的收購價繳交，且資金早已到位，樂見張麗善與農委會站在一起。

張麗善表示，昨天下午跟今天蘇治芬的宣傳車在元長、四湖等地惡意散播不實的謠言，遭民眾舉發報警處理，她已委託陳志揚對該宣傳車駕駛、錄製錄音帶的前北港鎮長張勝智、民進黨第一選區立委參選人蘇治芬等人依違反妨害名譽、毀謗、公然侮辱等罪提告，以正視聽。

張麗善表示，縣政府要協助農民解決問題，不是製造政治口水，請農委會及民意代表停止口水戰，盼中央速撥款項，各農會已準備就緒，只待農委會資金到位即刻收購，請大家不要相信有心人士的謠言惑眾，也不容許有人惡意散播。

蘇治芬今天回應，昨天有三名身穿黑色衣服不明男子，由土庫派出所陪同到虎尾競選總部說要蒐證、提告，她覺得很奇怪，若對方要提告要依照法律上的程序走，卻大陣仗會同警察到廣告車要看東看西。

如果覺得廣告車相關內容有涉及到誹謗或傷害，就錄音、照相，不必大肆問罪，跑到虎尾競選總部，這個舉動很突兀、過當，對方應該好好請教律師，該怎麼處理。