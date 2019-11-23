志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南即時報導



「台灣第一名模」林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA於本月17日在台南舉辦世紀婚宴，為台南觀光開紅盤，台南知名的花園夜市在17日當晚光是消費券就收了2萬多張，換算台幣破百萬元，等於1周所收的量，若再加上以現金及行動支付的部分，可感受到志玲姐姐所帶來的觀光效應實在太驚人。

上周日林志玲在台南市美術館結婚，南美館周末兩天進館的參觀人次就破萬，比一般周末成長達77%，周六周邊的旅館及民宿住宿率更達到98％，周日有85％，過去則是約7成多。另外，像是中西區鄰近的孔廟、赤崁樓、台灣文學館等遊客數也有成長，甚至連安平區的觀光人潮也明顯增加。

台南夜市素有「大大武花大武花」的口訣，不過，今年大東夜市、武聖夜市沒有配合秋冬遊補助的夜市消費券活動，台南市區大型的流動夜市只有花園夜市參加，營業時間為每周四、六、日。

花園夜市指出，光是17日禮拜天的晚上，夜市所有攤商就收到逾2萬張的消費券，平常需要1周3天才收得到這樣的數量，人潮爆滿。