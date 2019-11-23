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志玲姐姐觀光效應超驚人 台南花園夜市一晚收入數百萬

2019-11-23 12:23聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

「台灣第一名模」林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA於本月17日在台南舉辦世紀婚宴，為台南觀光開紅盤，台南知名的花園夜市在17日當晚光是消費券就收了2萬多張，換算台幣破百萬元，等於1周所收的量，若再加上以現金及行動支付的部分，可感受到志玲姐姐所帶來的觀光效應實在太驚人。

上周日林志玲在台南市美術館結婚，南美館周末兩天進館的參觀人次就破萬，比一般周末成長達77%，周六周邊的旅館及民宿住宿率更達到98％，周日有85％，過去則是約7成多。另外，像是中西區鄰近的孔廟、赤崁樓、台灣文學館等遊客數也有成長，甚至連安平區的觀光人潮也明顯增加。

台南夜市素有「大大武花大武花」的口訣，不過，今年大東夜市、武聖夜市沒有配合秋冬遊補助的夜市消費券活動，台南市區大型的流動夜市只有花園夜市參加，營業時間為每周四、六、日。

花園夜市指出，光是17日禮拜天的晚上，夜市所有攤商就收到逾2萬張的消費券，平常需要1周3天才收得到這樣的數量，人潮爆滿。

目前花園夜市有推出「街口支付」，消費者可以使用行動支付，而消費券一張50元，2萬多張消費券即破1百萬元，若消費券加上現金、行動支付的部分，光是17日當晚就有數百萬元的進帳。

台南花園夜市。記者鄭維真／攝影
台南花園夜市。記者鄭維真／攝影
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夜市消費券孔廟

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