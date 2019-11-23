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蔡英文韓國瑜明晚尬場 5公里外故宮南院空拍競賽照常飛

2019-11-23 11:44聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜與嘉義縣立委參選人王啟澧，民進黨總統參選人蔡英文與立委參選人蔡易餘，明晚同時間在嘉義縣水上鄉舉辦造勢大會，國安局及警方嚴陣以待，造勢會場空域禁止空拍機；巧合的是，同時間，故宮南院上空舉辦無人機群飛競賽，由於兩地相隔5公里，故宮南院無人機群飛競賽活動不受限制，照常登場。

警方說，擔心空拍機成為攻擊工具，為維護總統參選人安全，國安局特勤中心安全維護任務，若未事先向警方申請使用空拍機，發現有不明未於事前登記的空拍機在空中拍攝，將使用干擾槍控制，令空拍機降落，現場將由警方負責保管，事後經查證所有人後，再歸還民眾。

蔡英文與蔡易餘明晚在水上鄉中華電信服務中心（中正路49號）旁舊夜市，舉辦聯合造勢晚會； 韓國瑜與王啟澧，同時間也在萬能工商旁水德路，舉辦聯合造勢大會，兩地相隔1公里。

同時間故宮南院舉辦無人機群飛競賽活動，這項活動是源自於「南科AI_ROBOT自造基地」的 「Taiwan Drone 100」實驗性計畫，競賽明晚7點在南院大門入口處臨水廣場舉行，帶來新科技視覺饗宴。

南院說，為發展無人機群飛及應用技術，科管局16日至30日舉辦無人機群飛競賽，這是嘉義首次無人機群展演，無人機科技應用廣泛，除攝影玩家，也應用救災、噴灌、警衛等公共用途，機群搭配燈光音樂，空中排列出各式影像，是近年受歡迎展演項目。

這次無人機群飛表演，除排列一般圖案，表演團隊還設計創新動態圖形變化，和故宮南院及嘉義在地的元素結合，在夜空中與湖岸邊博物館建築相互輝映。

故宮南院明晚舉辦無人機群飛競賽活動，地點在南院大門入口處臨水廣場，帶來新科技視覺...
故宮南院明晚舉辦無人機群飛競賽活動，地點在南院大門入口處臨水廣場，帶來新科技視覺饗宴。圖／嘉義縣化觀光局提供
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空拍機故宮南院嘉義

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