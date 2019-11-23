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希望公園有大樹 台南社大攜手公部門為公園健檢

2019-11-23 08:22聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

許多民眾都有個希望，家旁的社區公園有棵如成大百年老榕的精神象徵，還有可席地而坐，享受親子之樂或綠野風光的綠草地。台南社大與北區公所攜手合作，推動「一座公園、一棵樹與一片草地」計畫，調查48座社區公園生態，並為公園健檢，規畫出每座公園都有一片綠草地、一棵指標性大樹。

公園、綠地是都市之肺，更發揮疏洪、蓄洪功能，隨著綠地蓋屋，或舖上柏油、水泥當停車場、工廠，公園更為可貴。但許多公園水泥設施太多，又使公園功能扣分。台南社大與北區公所合作，推動一公園、一棵樹、一片草地的公園環境教育計畫，日前從立德公園出發。

台南社大主任陳冠州表示，北區有48處社區公園，若再串聯台南公園、321巷園區、公66，加上校園，北區是台南擁有最多珍貴老樹和綠地類型的區域。講師李武昌說，此項計畫希望每座公園都有一棵指標性大樹，以及一片可讓親子活動的綠草皮，將走進公園，找出一棵好樹種、好位置的樹來好好維護，幾年後成為公園象徵的大樹。

區長李皇興表示，已委託荒野保護協會針對區內公園做生態調查，將在下月公布調查成果。經建課長孫揚洲說，調查中發現許多公園都有民眾自種的雜樹，將一一移除或疏植，以發揮公園綠地生態價值。

明年3月起有科普體驗活動，預計巡迴北區10處社區公園，由台南社大設計多樣的公園知識與共學體驗，培力大小市民共學，認識什麼是一棵完整的樹、公園綠地對城市的貢獻，成為守護綠地的「樹幫手」，進而營造適合多樣性生物循環共生的生態城市。屆時可向北區公所、台南社大報名。

台南社大與北區公所推動「一座公園、一棵樹與一片草地」計畫。記者鄭惠仁／攝影
台南社大與北區公所推動「一座公園、一棵樹與一片草地」計畫。記者鄭惠仁／攝影
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親子健檢停車場

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