台南濕穀價格直直落 農民叫苦盼提高公糧收購價

2019-11-22 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝今天召開記者會表示，台南稻穀二期作即將完成收割，濕穀價格從11月中的每百台斤1070元到21日跌到每百台斤980元；一台車約載重1萬斤至少讓後收割者每車少了4、5千元的收入，價格天天跌，對農民生計影響極大。有農民向他陳情表示不能理解為何稻穀價格天天跌，讓農民收入大減，生活難以為繼。

農民陳情說，11月是台南溪北地區稻穀收割期，看到價格直直落，幾乎每天浮動，有人因此搶收，希望政府出手約束糧商、穩定稻價，農民就不會搶收。

蔡育輝也說，肥料、工資、農藥都逐年增加，農民收入減少，現在每分地約賺1500至2200元左右，但一年稻作僅二期，稻農生計受到影響。花生可以保價收購，農業最大宗的水稻也要照顧到，希望中央能訂出制度，隨物價波動來調整公糧收購價格。

農糧署南區分署糧食儲運課長曾世昌說明，政府一直有在照顧農民，但近幾年來因國人食用米飯比例降低，稻米面積卻增加達27萬公頃，除推出稻作直接給付措施，鼓勵農民轉型種好米別交公糧，或參加契作確保品質，另積極輔導稻農轉作玉米、大豆等，未來希望減少稻米耕作面積，來平穩稻米價格。