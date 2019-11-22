型男、美女、暖男、平民、財神總統都選立委 嘉義市超熱鬧

2019-11-22 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



第10屆立委選舉登記今天下午截止，嘉義市共有黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無）、蔡永泉（無）、傅大偉 （國）、王美惠（民）、戴寧（無）、陳泰山（無）、郭瑞豐 （國會盟）、凌子楚（無）等8人登記參選，是嘉義市歷屆立委選舉最多人參選的一次，參選人各有特色，堪稱最熱鬧立委選舉。

嘉義市選舉委員會自11月18日至22日，辦理區域立法委員候選人登記，無黨籍的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，第一天上午8點搶頭香登記，強調要蓋一條海峽隧道，讓台灣經濟發展越來越好。他也強調名字從過去到現在不斷進化，現在已經是「 財神總統」，這次選舉會找機會跟蔡英文對決。

台聯黨嘉義市議員蔡永泉，18日上午以無黨身分登記參選，他認為台灣數十年來政黨對立、對台灣定位說不清楚，以無黨身份當選立委，未來可不受政黨約束。

國民黨提名參選人傅大偉被稱為「暖男」，由市長黃敏惠、副議長蘇澤峰陪同登記，傅曾任里長、市議員，經常騎「歐兜拜」全市走透透，自認最貼近民意、接地氣，政見包括強化長者安養、醫療品質，打造舒適安全校園， 設置「青創基地」輔導年輕人創業及就業。

民進黨提名參選人王美惠強調她是真正「平民」，只有1間父親留給她的公寓，貸款300萬出來參選，要和基層人民站在一起，一路走來當助理、選議員、立委，沒有身分背景，靠的是基層打拚， 也代表「階級可以流動、世代可以翻轉」的民主精神。

外型亮麗的市議員戴寧以無黨籍登記參選，她擔任議員10年，認真問政、形象清新，鴻海集團創辦人郭台銘也曾勸進她以「郭家軍」參選立委，她認為人民厭惡政黨惡鬥盤算，無黨籍獨立參選最沒有包袱，最能代表嘉義市民、代表台灣人民。

無黨籍的陳泰山是獸醫師，曾投入103年嘉義市長選舉，及去年嘉義市西區劉厝里長選舉，這次再接再厲登記參選立委；代表國會政黨聯盟參選的郭瑞豐，嘉義高商組長退休，現兼任課外活動老師，政見是反同婚，督促及連署同性婚姻法修法駁回，以落實人民公投創立法的實現。