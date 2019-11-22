雲林立委選舉 山海區各4人登記參選

2019-11-22 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣第十屆立委登記今天截止登記，兩個選區各有4人登記參選，包含現任立委蘇治芬、劉建國。

第一選區參選人

張嘉郡（國）

李昭儀（台革）

蘇治芬（民，現）

林富源（無）

第二選區參選人

謝淑亞（國）

張永津（喜樂島）

劉建國（民，現）

彭新銘（無）