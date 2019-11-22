嘉縣立委選戰藍綠對決 打破明文規定聯盟對戰嘉義王

2019-11-22 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣立委選舉下午登記截止，第一（海區）、二（山區）選區各應選一席，共計2大黨3小黨及無黨10人登記角逐，參選爆炸，綠營長期執政包辦2席立委，山區拚4連霸立委陳明文遭林國慶及許能通夾攻；海區王啟澧挑戰現任立委蔡易餘，既是藍綠黨派對決，也是「打破明文規定聯盟」對抗「嘉義王」決戰。

綠營立委選舉得票率平均6成，但去年縣長翁章梁得票跌破6成，選後整合團結，中央地方連線執政固椿，陳明文、蔡易餘與蔡英文聯合競選，訴求「抗中保台」，中央撒幣釋出農工業利多；藍營寄望「花文大戰」綠營分裂落空，但黃派掌門翁重鈞列不分區立委安全名單後，重整旗鼓，拚逆轉勝。

海區蔡易餘、王啟澧、喜樂島聯盟黃俊雄及統促黨黃奕瑄共4黨4人相爭，蔡易餘現任優勢擅長「空戰，又有執政資源，翁章梁領軍輔選，選情樂觀；王啟澧有翁重鈞領軍輔選，蔡易餘與父親蔡啟芳曾分別選輸翁，但蔡易餘本屆打敗翁力挺林江釧，選戰2勝1敗，這次翁挺王再戰蔡，選戰激烈。

山區陳明文、林國慶、許能通、簡明廉、臺灣維新王金山、喜樂島許韶珍共3黨6人競爭。陳明文打政績牌，建構堅實陸戰組織；擅長空戰林國慶，訴求打破明文規定「庶民對抗嘉義王」，林國慶告發陳明文高鐵掉三百萬元疑涉洗錢，陳明文陣營也檢舉林國慶兒子在大陸當政協，雙方互控。