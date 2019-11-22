以假亂真！黑面琵鷺模型像標本 素人工藝家3年自學

2019-11-22 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／即時報導



素人工藝家李龍輝花了三年多時間，自學製作國際明星鳥「黑面琵鷺」模型，成品唯妙唯肖，相當吸睛，2019黑面琵鷺保育季歡迎愛好黑面琵鷺的全國民眾一起來七股特有生物中心黑面琵鷺展示館觀賞黑面琵鷺模型展覽，12月1日開展，明年四月底結束。

李龍輝分享投入黑面琵鷺模型創作過程，他表示，三年前，他和朋友相約到鰲鼓溼地賞鳥，順手買了兩隻反嘴鴴和高蹺鴴的模型回家，從此便開始研究製作各種冬候鳥模型，對於黑面琵鷺更感興趣。他說，要製作模型的過程，必須先了解各種鳥類的特徵外，製作過程也需要細心與耐心，才會有好作品。

台南市府農業局副局長李建裕表示，李龍輝製作的黑面琵鷺模型，栩栩如生、唯妙唯肖，對於黑面琵鷺的觀察非常入微，一直很用心，黑面琵鷺從亞成鳥的非繁殖羽做到成鳥的繁殖羽，都令人看的入迷。

李建裕説，李龍輝製作的黑面琵鷺模型，一身雪白羽毛，有著一隻長長像湯匙的扁嘴巴，有的叼著魚，有的在嬉戲玩耍，模樣相當逗趣。乍看以為是黑面琵鷺的標本，仔細一看卻是模型，相當特殊，令人驚嘆！

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武說，黑面琵鷺模型作品中，黑面琵鷺所站立的背景照片，是生態保育學會副總幹事黃永豐在南部地區黑面琵鷺棲息地方所拍攝的照片，搭配起來更有生動，以及真實臨場感。