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現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

藍綠星期天嘉義造勢大車拼 用空拍機會被警方打下來

2019-11-22 17:17聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

國、民兩黨立委參選人王啟澧、蔡易餘，本月24日都在嘉義縣水上鄉舉辦造勢大會，雙方皆找來總統參選人韓國瑜、蔡英文總統站台，國安單位、嘉義警方都不敢大意，並表示兩造勢活動限制空拍機，未經申請的空拍機，將用干擾槍控制讓空拍機降落，活動後歸還。

警方表示，當天不只是藍綠雙方立委參選人的造勢活動，總統參選人也到場，需控管現場維安、交管，目前已先調整員警休假時間，24日當天全日停休，動員所有警力配合。

警方指出，擔心空拍機可能釀成攻擊事件，為維護現場安全，國安局特勤中心針對候選人安全維護任務，若未事先向警方申請使用空拍機，發現有不明未於事前登記的空拍機在空中拍攝時，將使用干擾槍控制，令空拍機降落，現場將由警方負責保管，事後經查證所有人後，再歸還民眾。

民進黨立委參選人蔡易餘，本周日傍晚5點在水上鄉中華電信服務中心（中正路49號）旁舊夜市，舉辦「2020‧台灣要贏—總統蔡英文、立委蔡易餘聯合造勢晚會」

國民黨立委參選人王啟澧，同日傍晚5點在萬能工商旁水德路，舉辦「庶民總統‧勇將成功-韓國瑜、王啟澧聯合競選總部造勢大會」。

雙方安排總統參選人蔡英文及韓國瑜站台拉票，強碰在晚間7點，較勁意味濃厚。水上鄉民笑說，鄉內人口不過4萬多人，24日藍綠陣營將湧進人數可能會比全鄉人口還多。

4日藍綠造勢晚會上，未經申請的空拍機，警方將用干擾槍讓空拍機降落，活動後歸還。圖...
4日藍綠造勢晚會上，未經申請的空拍機，警方將用干擾槍讓空拍機降落，活動後歸還。圖／報系資料照片
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空拍機韓國瑜蔡易餘

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