雲林花生議題延燒 農委會主委4天內三度到雲林

2019-11-22 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林縣花生議題延燒至今，農委會主委陳吉仲4天內三度到雲林親上火線，今天下午在民進黨立委蘇治芬、劉建國陪同下，到雲林崙背鄉向農民說明收購花生政策，強調會確保花生農都能以農委會宣布的收購價格繳交，並強調資金早已到位，樂見雲林縣長張麗善與農委會站在一起。

劉建國表示，現在有盤商願意以高於40元的價格收購花生，農委會提升花生價格的策略已經奏效，且配合的農會早就知道資金已經到位。

陳吉仲表示，農委會一定會讓大家滿意，劉建國只要繼續做，「我們一定會幫忙農民」，農委會會確保所有花生農都能以農委會宣布的價格繳交，雲林這麼多假消息、惡意攻擊，為了農民權益他一定會奮戰到底，不會讓農民因為外在的壓力遭受損失。

針對雲林縣長張麗善今天宣布要對花生對地補貼，並籲請農委會收購花生資金盡速撥付，陳吉仲表示，農委會資金早就到位，張麗善終於願意和農委會、蘇治芬站在一起，他樂見其成。

蘇治芬指出，花生進口配額每年都一樣，這幾年都是11月標售明年配額，次年元月採收期過後才開放進口，但抹黑文宣卻以同樣的事實操弄農民汙衊她的個人名譽。