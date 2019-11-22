台南參與式預算網路投票 空戰分高下

2019-11-22 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 /台南即時報導



台南市環保局為期一周的「低碳永續家園」暨「社區為本調適」參與式預算網路投票活動，今天結束，共有9個提案獲選，將獲補助執行。由於投票人數破萬，也看出社區民眾的關心與投入，將為社區發展注入新力量和永續發展的基礎。

環保局表示，去年第一次舉辦時，民眾反應不熱絡，兩項的投票人數分別僅有349票、1200票，但這次破萬票，民眾的關心超乎預期。這次有23個社區共提出27案參賽，再選篩選出14案進入網路投票，競爭相當激烈。

投票結果，「低碳永續家園」由「佳里延平社區與發展協會的要樂不要熱，惹草不拈花」、「佳里禮化社區發展協會的照亮禮化，風動社區」、「佳里文新里辦公處的文新里-照顧老人關懷據點」、「後壁竹新里辦公處的築新低碳家園啟蒙運動」、「將軍社區發展協會的將軍減碳-景點巷弄綠能節電方案」、「學甲平西社區發展協會的節能創電，平西亮起來」、「後壁侯伯里的後壁之驛好望角」、「關廟新光社區發展協會的鹽水溪源頭. 旺萊ㄟ故鄉-流域水岸生態關注課程」等共8個提案獲選。「社區為本調適」提案則由「將軍廣山里的水災救災效率提升計畫」勝出，將可獲得補助，完成提案計畫執行。