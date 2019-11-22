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台南參與式預算網路投票 空戰分高下

2019-11-22 16:47聯合報 記者鄭惠仁/台南即時報導

台南市環保局為期一周的「低碳永續家園」暨「社區為本調適」參與式預算網路投票活動，今天結束，共有9個提案獲選，將獲補助執行。由於投票人數破萬，也看出社區民眾的關心與投入，將為社區發展注入新力量和永續發展的基礎。

環保局表示，去年第一次舉辦時，民眾反應不熱絡，兩項的投票人數分別僅有349票、1200票，但這次破萬票，民眾的關心超乎預期。這次有23個社區共提出27案參賽，再選篩選出14案進入網路投票，競爭相當激烈。

投票結果，「低碳永續家園」由「佳里延平社區與發展協會的要樂不要熱，惹草不拈花」、「佳里禮化社區發展協會的照亮禮化，風動社區」、「佳里文新里辦公處的文新里-照顧老人關懷據點」、「後壁竹新里辦公處的築新低碳家園啟蒙運動」、「將軍社區發展協會的將軍減碳-景點巷弄綠能節電方案」、「學甲平西社區發展協會的節能創電，平西亮起來」、「後壁侯伯里的後壁之驛好望角」、「關廟新光社區發展協會的鹽水溪源頭. 旺萊ㄟ故鄉-流域水岸生態關注課程」等共8個提案獲選。「社區為本調適」提案則由「將軍廣山里的水災救災效率提升計畫」勝出，將可獲得補助，完成提案計畫執行。

市長黃偉哲表示，這次投票活動響應無紙化，同時為觸及不同族群的市民參與，首度全程使用Tainan Join網路投票平台投票，由票數來看，顯示民眾對於社區環境及相關市府政策關心日益熱切。同時透過由下而上公民參與政策，凝聚在地低碳永續共識，共同建築永續、宜居的「希望家園」。本次參與式預算社區的詳細提案資料及網路投票及開票結果將公布在「台南市政府環境保護局」臉書粉絲頁及台南市咱ㄟ低碳城市網。

台南市環保局舉辦「低碳永續家園」暨「社區為本調適」參與式預算網路投票活動。圖／台...
台南市環保局舉辦「低碳永續家園」暨「社區為本調適」參與式預算網路投票活動。圖／台南市環保局提供
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投票建築減碳

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