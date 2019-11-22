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影／台南安平遊艇展登場 亞洲第一艘海上超跑亮相

2019-11-22 16:08聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

2019台南安平遊艇展今天下午由台南市長黃偉哲、亞果遊艇集團董事長侯佑霖等共同揭幕，現場展出超過5億元遊艇外，更結合60個文創市集及擁有無敵海景的碼頭餐廳，營造亞洲版邁阿密的氣氛，而遊艇碼頭VIP泊區特別展出亞洲第一艘，有海上超跑之稱的世界第一義大利遊艇品牌AzimutS6，8千萬的身價令人驚豔。

黃偉哲說，台南是一個海洋的城市，結果到現在建城即將滿400年了，我們才第一次辦遊艇展，我們覺得其實是來得晚了，但是遲來的正義還是正義。他期許今年遊艇展能夠辦得成功、辦得好，每年都吸引越來越多的人。

他允諾，不管是中央交通部或地方的台南市府，一定全力來配合遊艇碼頭、遊樂設施以及觀光景點的闢建，我們也非常有信心。

侯佑霖表示，安平遊艇城開發案，亞果預計斥資68億，與新加坡悅榕集團合作，希望將此區打造為全台數大國際級遊艇城。他說，安平水域非常好，擁有國際級五星錨的碼頭，以前碼頭僅作補給，現在結合休閒、觀光、商務飯店及餐飲等功能，讓民眾更加親水、愛海，在此做海上休閒娛樂。

這次遊艇展今天起至24日在安平亞果遊艇碼頭盛大開幕，展出區域超過1萬坪，共分為免費開放的草地區及可參觀船艇的遊艇碼頭VIP泊位區，主辦單位在5000坪的草地區規畫了水上休憩、特色精品、水域生活、文青餐車等區塊。遊艇碼頭VIP泊位區則是台灣最大的水上船展展示區，全區62個泊位近50艘船艇，特別展出亞洲第一艘，有海上超跑之稱的世界第一義大利遊艇品牌AzimutS6、M43等及亞果遊艇集團旗下旗艦船艇，海上展出船艇總價值超過5億元。

遊艇碼頭VIP泊位區亞洲第一艘，有海上超跑之稱的世界第一義大利遊艇品牌Azimu...
遊艇碼頭VIP泊位區亞洲第一艘，有海上超跑之稱的世界第一義大利遊艇品牌AzimutS6，8千萬的身價令人驚豔。記者邵心杰／攝影
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台南安平遊艇展今天下午由台南市長黃偉哲、亞果遊艇集團董事長侯佑霖等共同揭幕，現場...
台南安平遊艇展今天下午由台南市長黃偉哲、亞果遊艇集團董事長侯佑霖等共同揭幕，現場展出超過5億元遊艇。記者邵心杰／攝影
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遊艇碼頭VIP泊位區則是台灣最大的水上船展展示區，全區62個泊位近50艘船艇，海...
遊艇碼頭VIP泊位區則是台灣最大的水上船展展示區，全區62個泊位近50艘船艇，海上展出船艇總價值超過5億元。記者邵心杰／攝影
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遊艇碼頭義大利

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