虎尾科大今年校慶外賓特別多 運動會也像國際大賽

2019-11-22 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



「這是邁向國際化的校慶！」國立虎尾科技大學近年積極推動國際產學合作有成，不論教學或科研成果屢創紀錄，適逢學校39歲生日，今天舉行校慶運動會開幕典禮，全校總動員，百架無人機升空為學校慶生，學生歌舞洋溢青春活力，遠從加拿大、英國等國的產學外賓也來共襄盛舉，全校的外籍學生盛裝帶著自己國家的國旗繞場一周，讓校慶宛若國際賽事，熱鬧滾滾。

加拿大British Columbia Institute of Technology (BCIT)及印尼International University Liaison Indonesia(IULI)等海外貴賓應邀參加校慶運動會，加拿大BCIT學術發展處經理John Dymond 及印尼IULI董事會董事長Dr.-Ing.Surjarin Wiriadidjaja為虎科大39歲生日，獻上祝賀詞，同時肯定虎科大多年來推動國際學術和科技研究所做的努力及付出的貢獻。

他們不約而同說，校務昌榮就是獻給學校最好的生日禮物。大會同時頒發傑出校友、績優導師、績優職員等獎項。隨後並由校長覺文郁與印尼IULI正式簽訂合作備忘錄，強化虎科大新南向的學術交流。

覺文郁表示，該校近年來不僅走向國際，在靠近雲林高鐵站的新校區，也將於110年起陸續完成兩座實作場域及產學合作大樓，因應校務發展所需。同時為配合雲林農業首都的特色，今年率先成立農業科技系；明年再成立資訊工程系五專部，培育科技農業及智慧機械發展的種子。

今晚校慶節目更精彩，學生會主辦的「校慶演唱會」，邀請蘇見信、謝和弦、白安、蔡旻佑、袁詠琳等知名藝人歌手表演，在第一校區草坪熱力開唱。