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民眾質疑雨天鋪柏油影響品質 雲縣府：工程遇雨即停工

2019-11-22 12:17聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林縣議會民進黨團與縣黨部接獲民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在...
雲林縣議會民進黨團與縣黨部接獲民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在8月15日雨天鋪設柏油，影響工程品質，要求雲林縣政府調查是否有疏失，工務處長汪令堯表示，廠商施工遇雨即停止，竣工後經兩次抽驗都合格。圖／民進黨雲林縣黨部提供
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雲林縣議會民進黨團與縣黨部今天召開記者會，指有民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在8月15日雨天鋪設柏油，影響工程品質，要求縣府調查是否有疏失，工務處長汪令堯表示，廠商施工遇雨即停止，竣工後經兩次抽驗都合格，若有所疑慮，縣府可再邀請公正單位，針對該案施工品質進行驗證檢討。

民進黨議會黨團總召黃淑鈴指出，黨團接獲民眾提供錄影帶，指出8月15日行經113道路，發現有工程人員在下雨天鋪設柏油，由於汪令堯曾在縣務會議，要求工務單位不得在雨天鋪設柏油，會危及品質，所以投訴人馬上投訴縣長信箱，也獲縣府回應已要求監造及廠商於當日停止鋪設並加強管控該路段施工品質。

不料當事人在8月17日及21日行經該路段，施工單位仍冒雨鋪設柏油，他強烈懷疑縣府對工程品質要求標準低劣，更擔心未來道路品質不佳，危害用路人安全。

議員蔡岳儒表示，「嘉義市政府發現包商在雨天鋪柏油，要求包商整個重做」，嘉義市能，雲林縣為什麼不能，黨團強烈要求工務處要全面檢視在8月連續大雨期間，是否有其他道路工程在雨天鋪設柏油。

縣黨部主委廖丁賜指出，113道路四湖東勢段已20多年沒有修繕，前縣長李進勇好不容易透過前瞻計畫展開修繕工程，想不到縣府卻未好好珍惜得來不易經費，讓工程品質與用路人安全受到危害，簡直是「謀財害命」。

汪令堯表示，民眾投訴的日期，廠商在施工過程中遇到下雨，隨即停止鋪設柏油，但原先鋪設的部分必須加強壓實，完成收尾工作，可能因此造成民眾誤會，縣府依規定在9月10日、11月12日進行柏油抽驗，兩次抽查驗均由政風處指定鑽心位置，進行包括含油量、壓實度、鋪築厚度等試驗，試驗報告結果皆符合雲林縣政府公共工程重點項目抽驗作業要點規定。

汪令堯表示，若外界仍有疑慮，縣府可再邀請如土木技師公會、中華鋪面工程學會等公正單位，針對該案施工品質進行驗證檢討，以釐清疑慮。

雲林縣議會民進黨團與縣黨部接獲民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在...
雲林縣議會民進黨團與縣黨部接獲民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在8月15日雨天鋪設柏油，影響工程品質，要求雲林縣政府調查是否有疏失，工務處長汪令堯表示，廠商施工遇雨即停止，竣工後經兩次抽驗都合格，圖為完工後道路。圖／雲林縣政府提供
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雲林縣議會民進黨團與縣黨部接獲民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在...
雲林縣議會民進黨團與縣黨部接獲民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在8月15日雨天鋪設柏油，影響工程品質，要求雲林縣政府調查是否有疏失，工務處長汪令堯表示，廠商施工遇雨即停止，竣工後經兩次抽驗都合格，圖為完工後道路。圖／雲林縣政府提供
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雲林縣議會民進黨團與縣黨部接獲民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在...
雲林縣議會民進黨團與縣黨部接獲民眾投訴雲113縣道四湖—東勢段道路改善工程，竟在8月15日雨天鋪設柏油，影響工程品質，要求雲林縣政府調查是否有疏失，工務處長汪令堯表示，廠商施工遇雨即停止，竣工後經兩次抽驗都合格。記者陳雅玲／攝影
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