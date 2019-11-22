奇美博物館「幸福聖誕樹」登場 吸引遊客拍照打卡

2019-11-22 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



座「幸福聖誕樹」搭配博物館西洋古典建築外觀，呈現浪漫歐風美景，許多遊客拍照打卡，可望成為耶誕的熱門景點。圖/舘方提供 分享 facebook 迎接耶誕節到來，奇美博物館昨在繆思廣場設置了一座「幸福聖誕樹」，搭配博物館西洋古典建築外觀，呈現浪漫歐風美景，今天許多遊客拍照打卡，可望成為耶誕的熱門景點。

奇美博物館表示，「聖誕週末－化裝舞會」將於12月14日起連續兩個周末展開，最應景的視覺焦點之一「幸福聖誕樹」昨天設置完畢，此座聖誕樹高13公尺，以傳統的綠色樹身搭配耀眼的紅色星星與金色錐形裝飾，再點綴金、銀、紅色的亮面及霧面球體，營造出熱鬧繽紛感。

配合此次「化裝舞會」的西洋皇家貴族氛圍，館方也製作一個富有皇家元素的紅色底座，襯托之下讓聖誕樹更顯喜慶與華麗。

奇美博物館表示，每年到了這個季節，館方就會把經典優美的聖誕樹擺設出來，搭配不同活動主題做一些新的裝飾，營造出在家裡過節的溫馨幸福感，喚起大家對於聖誕節最初的美好印象。

聖誕樹即日起展出至明年1月7日，每天下午5點半到晚上10點半點燈，舘方表示，白天充滿歐風節慶感，夜晚在五顏六色的燈光映照下更添西洋浪漫情調，無論晝夜皆讓民眾大呼美不勝收。

奇美博物館表示，下月14日開始的周六日「聖誕週末－化裝舞會」，將有來自19世紀的皇室貴族與聖誕老公公共同現身，邀請民眾從早到晚一起狂歡。精采的活動內容包括重頭戲「化裝舞會」及舞蹈表演；常設展及特展一次飽覽。