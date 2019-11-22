貧困老母照顧病子路不平輪椅難出入 感謝區公所助鋪路

2019-11-22 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市關廟區山西里鄭姓男子，長年因病行動不便，與母親相依為命，領有低收入戶補助，目前由高齡八旬老母獨力照護，外出都需依賴母親推著輪椅，但住處與外連接的只有一條布滿碎石的道路，老母親推輪椅非常吃力且不便，居家長照照護員發現後向區公所反映。

區公所表示，得知狀況後使用關廟行善團經費，重新鋪設一段水泥路面，「原先顛簸的道路煥然一新」。鄭男母親看到區長王素珠後眼眶泛紅直呼「足甘謝區公所的幫忙，阿捏行路咖方便(這樣走路比較方便)，輪椅嘜咖賀撸(輪椅也比較好推)」。

區長王素珠區長表示，結合社會資源、落實地方服務是區公所的責任，「民眾的需求永遠擺在第一位。」山西里長楊啟賢則說，「里民的需求，就是我的需求，腳程可達之處皆是我服務之處。」

王素珠表示，這戶人家是低收入戶，據稱兒子智商較低，生活無法自理，經照服員反應給公所，因住所向人租屋，公所取得地主同意，以關廟區行善團經費改善路況，公所會ㄧ直提供協助，關懷及訪視。

王素珠說，這戶有長照居服員協助洗澡，居服員來公所反映，因為房子是租的，租金便宜，房東不願意幫他們舖設水泥，公所人員和房東溝通，他同意由公家舖設水泥。