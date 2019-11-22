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培養兒童獨立思辨能力！嘉義市推兒童哲學3年計畫

2019-11-22 08:59聯合報 記者卜敏正／即時報導

昨天是「世界哲學日」，嘉義市政府宣布開啟「兒童哲學新紀元」，全面展開「兒童哲學教...
昨天是「世界哲學日」，嘉義市政府宣布開啟「兒童哲學新紀元」，全面展開「兒童哲學教育三年計畫」。記者卜敏正／攝影
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昨天是「世界哲學日」，嘉義市政府宣布開啟「兒童哲學新紀元」，全面展開「兒童哲學教育三年計畫」，期許在現今網路媒體資訊爆炸時代，從小培養學生獨立思辨能力，讓全國各縣市政府一起重視兒童哲學教育，提升學生批判思考素養。並帶動家長與市民重視此一課題，幫助社會建立正派、善良幸福氛圍。

嘉義市長黃敏惠表示，聯合國在2005年將每年11月的第3個星期四訂為「世界哲學日」，這是對人類最古老知識與探索活動，給予一個嶄新且重大的國際使命，以促進不同文化的理解，並學習如何共存、共好。

她說，給孩子最大財富不是物質享樂，更重要的是「心靈富足」與「明辨慎思」等帶著走的能力，透過「兒童哲學教育三年計畫」扎根，將思辨與對話融入教育，啟發孩子們探索世界，並且擁有不受拘束、無限的想像力，讓天賦自由發展。感謝本次活動的「毛毛蟲兒童哲學基金會」30多年來持續推動兒童哲學的用心與努力。

毛毛蟲兒童哲學基金會創辦人楊茂秀，也錄製一段影片祝賀。他說，兒童哲學來嘉義很久了，最早是在黃敏惠市長與李錫津前副市長支持下所展開；哲學其實就隱藏在生活裡，賦予人們想像的自由和勇氣，而小孩是哲學的種子、是哲學家，大人唯有虛心向他們學習，關心他們提出來的問題，哲學教育推廣才能成為永續不斷的思考實驗跟思考舞台

他說，期許嘉義市作為推展思考教育的重要基地，讓孩子們養成多元、多層次、多方位的立體思考，進而達到自登自主的新境界。

昨天也安排大同國小高年級學生演出黑光劇「飛行員和小王子」，劇本是改編世界暢銷圖書之一的「小王子」，貼近孩子們天生的想像力與創造力的表現性，完全符合兒童哲學所要傳遞的教育內涵，參與演出學童也期待像小王子，用好奇心去探索每個讓自己生命更豐富、美好的可能。

大同國小校長盧淑娟表示，兒童哲學強調從日常生活中發展哲學思維，包括：批判思考、創造思考及關懷思考等3C思考；而要引導兒童哲學的思辨，可以從戲劇、詩、故事、文學、生活對話等多元形式為出發，透過深入淺出的劇情鋪陳，讓兒童對於問題能有更深刻的理解與反思。

嘉義市長黃敏惠表示，「兒童哲學教育三年計畫」，要從小培養學生獨立思辨能力。記者卜...
嘉義市長黃敏惠表示，「兒童哲學教育三年計畫」，要從小培養學生獨立思辨能力。記者卜敏正／攝影
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大同國小高年級學生演出黑光劇「飛行員和小王子」。記者卜敏正／攝影
大同國小高年級學生演出黑光劇「飛行員和小王子」。記者卜敏正／攝影
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嘉義黃敏惠

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