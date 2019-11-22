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吃有機為健康！中醫師推動台南佳里有機農業聚落

2019-11-22 07:57聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南佳里有機聚落成型，農業局全力推薦。圖/農業局提供
台南佳里有機聚落成型，農業局全力推薦。圖/農業局提供
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「吃有機不為了什麼，就是為了身體健康」。台南市佳里區農會與嘉南有機農業生產合作社合作推廣有機農業，經驗證合格農戶達19戶，種植面積計24公頃，是台南市轄區除台糖所屬農場外最大的有機農業聚落。

面對通路與價格穩定問題，市府農業局強調除將開發通路外，也將會協助業者朝向季節性調整耕作，並教育消費者使有機農作價格趨於穩定。

市府農業局主秘吳威達說，台南佳里有機農場聚落，由一位中醫師的堅持和無私，一步一腳印凝聚而成。嘉南有機農業生產合作社理事主席蘇珈瑜與中醫師丈夫黃博元以自身經驗自發性輔導多名同好從各行轉業投入有機農業，是推動佳里區有機農業最大功臣。

行醫多年的黃博元表示，因看過太多因食而生的病症，而中醫注重養生，強調「吃有機不為了什麼，就是為了身體健康」，要做到真正的有機，不能有任何的汙染，在防治害蟲或疫病上都不能使用化學農藥，要從源頭把關。

農改李育儒說，有機農業產物面對不僅要面對天災的摧殘，更要面對通路與價格上的不穩定；蘇益欣也說，冬季蔬菜產量大增，經常看見農政單位採取根除作為，是相當浪費的行為，因此，配合季節種植適合的蔬果，才能供應多元、健康、美味的有機蔬果供消費者選擇。

吳威達指出，未來將協助有機農業業者朝向季節性調整耕作，同時積極開發通路並教育消費者使有機農作價格趨於穩定，「饗時令、食在地」縮短有機種子到餐桌的距離，不僅節能減碳保護環境，也能「享美味、食健康」。

具代表性農場簡介如下：

1、 民安農場

農場主人黃博元是個中醫師，與教瑜伽的妻子退休後闢建了這座有機農場。黃醫師因行醫多年看過太多因食而生的病症，黃醫師說要做到真正的有機，不能有任何的汙染，在防治害蟲或疫病上都不能使用化學農藥，要從源頭把關。二個女兒也都返鄉加入有機栽培行列。與業者、學校長期配合供應學童營養午餐，以及超市與量販店的有機專櫃販售，希望能夠提供健康的食材讓消費者安心食用。

2、 幸福家有機農場

農場主人吳秋煌原任職於台南著名鋼鐵工廠並擔任廠長之職務，與任教於學校的妻子中年轉業共同經營，以溫室栽種短期葉菜類為主，產品也流通於全聯的農家直採的貨架，藉由分享健康與美味食材的理念，做自己喜歡的事，圓有機農業之夢。

3、 佳安有機農場

佳安有機農場創建由幾位崇尚自然的好友所建立，農場面積約0.75公頃，用有機無毒的方式，以溫室栽種短期葉菜類為主，主要通路供應中、小學營養午餐為主。近期也與廠商合作成功進入超市與量販店有機專櫃販售。

4、 佳欣有機農場

農場主人蘇益欣原為年輕設備工程師，因有年邁雙親，又有著思鄉濃厚之情，所以毅然決然放棄了十多年的工作，回到自己家鄉來打拚。用心打造一個屬於自己的一片天。秉持「用心耕作，飲水思源」、「友善大地 ，食得健康」種植之理念，配合季節種植適合的蔬果，供應多元、健康、美味的有機蔬果供消費者選擇。

5、110有機農場

農場位於84號快速道路學甲交流道附近，由老中青三代聯合從事經營。專業生產短期葉菜供應學校營養午餐和給全聯或有機店為主。所生產之有機蔬菜也進入菜市場(佳里區中山市場)，讓生產者也能直接面對消費者，推廣給一般煮婦健康取向新選擇。

台南佳里有機聚落成型，農業局全力推薦。圖/農業局提供
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醫師中醫有機耕作

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