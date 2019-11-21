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【即時短評】想「打破明文規定」 嘉縣在野整合是關鍵

2019-11-21 23:21聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣民進黨長期執政，包辦2席立委，拚四連霸的陳明文成為主要攻擊目標，在野陣營高舉「打破明文規定」，希望合力將他拉下馬，但若最終無法整合造成支持者分裂投票，「嘉義王」仍將輕騎過關。

嘉縣第二選區（山區）立委選舉，目前共有民進黨陳明文、無黨林國慶、國民黨許能通及簡明廉、維新黨王金山和喜樂島許韶珍6人登記參選。陳明文打政績服務牌，利用中央地方連線執政資源固椿，建構堅實陸戰組織；主打空戰的林國慶，訴求「打破明文規定」，人民有錢經濟發展，「庶民對抗嘉義王」，選戰火熱。

陳明文與昔日同黨派林國慶積怨深，林先後當選議員、立委，後為尋求立委連任與陳決裂，林國慶退出民進黨參選，告發陳明文高鐵掉300萬元疑涉洗錢案，陳明文陣營也檢舉林國慶兒子在大陸當政協，雙方互控。

綠營過往在嘉義縣選舉得票率平均六成，去年縣長初選，陳明文、前縣長張花冠撕破臉，又有九合一大選「韓流」衝擊，吳芳銘退黨選縣長，勝選的翁章梁得票率跌破六成。選後，蔡英文總統出面整合，議長張明達及張花冠歸隊，中央地方連線固椿，陳明文與蔡英文聯合競選訴求「抗中保台」，中央撒幣釋出農工業利多，營造勝選氣勢。

藍營原寄望「花文大戰」綠營分裂落空，黃派掌門翁重鈞列不分區立委安全名單，藍營重整旗鼓，與林國慶「反明文規定」聯盟，分進合擊，原擬參選的大林鎮長簡志偉棄選挺林國慶，林聲勢上漲；但許能通誓言當山區代言人堅持參選，又有王金山等瓜分選票。在野陣營若最終無法整合，將無法阻止陳明文的四連霸主。

嘉義縣此次立委選舉，拚四連霸的民進黨立委陳明文成為主要攻擊目標，在野陣營高舉「打...
嘉義縣此次立委選舉，拚四連霸的民進黨立委陳明文成為主要攻擊目標，在野陣營高舉「打破明文規定」，希望合力將他拉下馬，但若最終無法整合，「嘉義王」仍將輕騎過關。圖／報系資料照片
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林國慶陳明文嘉義2020選舉2020選舉嘉義縣立委

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