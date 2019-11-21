【即時短評】想「打破明文規定」 嘉縣在野整合是關鍵

2019-11-21 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



嘉義縣民進黨長期執政，包辦2席立委，拚四連霸的陳明文成為主要攻擊目標，在野陣營高舉「打破明文規定」，希望合力將他拉下馬，但若最終無法整合造成支持者分裂投票，「嘉義王」仍將輕騎過關。

嘉縣第二選區（山區）立委選舉，目前共有民進黨陳明文、無黨林國慶、國民黨許能通及簡明廉、維新黨王金山和喜樂島許韶珍6人登記參選。陳明文打政績服務牌，利用中央地方連線執政資源固椿，建構堅實陸戰組織；主打空戰的林國慶，訴求「打破明文規定」，人民有錢經濟發展，「庶民對抗嘉義王」，選戰火熱。

陳明文與昔日同黨派林國慶積怨深，林先後當選議員、立委，後為尋求立委連任與陳決裂，林國慶退出民進黨參選，告發陳明文高鐵掉300萬元疑涉洗錢案，陳明文陣營也檢舉林國慶兒子在大陸當政協，雙方互控。

綠營過往在嘉義縣選舉得票率平均六成，去年縣長初選，陳明文、前縣長張花冠撕破臉，又有九合一大選「韓流」衝擊，吳芳銘退黨選縣長，勝選的翁章梁得票率跌破六成。選後，蔡英文總統出面整合，議長張明達及張花冠歸隊，中央地方連線固椿，陳明文與蔡英文聯合競選訴求「抗中保台」，中央撒幣釋出農工業利多，營造勝選氣勢。