中正大學學生研發非洲豬瘟快篩檢測器 赴美參賽奪銀牌

2019-11-21 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



非洲豬瘟疫情持續拉警報，亞洲鄰國相繼淪陷，台灣嚴陣以待，嘉義縣中正大學16名學生組成跨領域團隊，結合機械工程與生物技術，發想潛伏前期就能偵測豬瘟病毒的「非洲豬瘟快篩檢測器」，有效防止疫情擴大，日前研發這項檢測器原型，遠赴美國「國際遺傳工程機械設計競賽（iGEM）」，從全球353個團隊中奪得銀牌。

「非洲豬瘟潛伏期不會立即有徵狀，但有一定傳染力，我們系統針對病毒基因檢測，可有效提早檢測時間，在潛伏前期開始預防疾病擴散。」中正iGEM團隊隊長王瑋晟說，非洲豬瘟去年8月在中國爆發後，至今沒有疫苗，如何設立防線變得相當重要。

目前市面上快篩試劑以抗體檢測為主，但豬隻須在感染約10天後才擁有最佳偵測的抗體量，中正團隊設定研發方向時，鎖定感染後3至7天的潛伏前期檢測，利用潛伏前期即有的病毒基因作為檢測標的。iGEM團隊成立邁入第三屆，成員來自理、工、管理、社會科學院等5個學院。

「非洲豬瘟快篩檢測器」原型，透過CRISPR-Cas基因編輯技術可辨認專一DNA序列的功能，偵測非洲豬瘟病毒特有的序列，提出方便攜帶與操作檢測器設計。王瑋晟指出，傳統病毒檢測需將檢體送至實驗室，耗時可長達1天，且運送過程有病毒擴散可能，中正團隊希望利用現場檢測加快流程與降低風險，目前這項檢測器原型正在測試階段，從滴入試劑到螢光反應、顯示檢測結果的流程約30至60分鐘的時間可完成。