雲林土豆大戰愈演愈烈 張嘉郡請政府不分藍綠救農民

2019-11-21 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



國民黨雲林立委參選人張嘉郡，針對連日來的花生崩盤，爆發一連串風波，她今天表示，對於政府出面收購花生的善政，應不分黨派、藍綠，更不能選擇性施政，不要厚此薄彼，讓所有花生都能獲得保價收購，全面照顧花生農。

張嘉郡說，雲林二期花生進入產期，因傳出政府大量進口，使盤商觀望、不願進場收購，導致價格下跌，農委會決定啟動收購機制，每台斤40元收購，因為目前只有少數有加工設備的農會才能收購，她接獲多位農民陳情，希望所有花生都能獲得收購。

她說，農委會11月12日在官網公開關稅配額權利金決標紀錄表，決標明年一月開始進口花生，雲林的花生價格就是從那天開始下跌，如今農委會啟動定價收購機制，部分產地卻未收購，致令農民心急如焚。

張嘉郡表示，農委會應落實全面照顧農民，不分鄉鎮、不分藍綠、不分黨派，不能選擇性施政，要讓所有花生農民都能享受保價收購，才合乎公平正義。