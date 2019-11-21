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陳吉仲下鄉為農民收購花生 鄉代喊下台險爆衝突

2019-11-21 19:33聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

為解決盤商聯合壟斷拒收花生，造成花生價格暴跌，農委會主委陳吉仲親上火線，「盤商不收，政府來收！」宣誓政府以每台斤40元為農民收購，一周內兩度到雲林視察收購情況，今天並與農民直接對話，多名農會總幹事到場，一名鄉代突然喊出要陳吉仲下台，現場險爆發衝突，陳吉仲依舊重申政府維護農民權益立場，請農民安心。

國內花生主產地的雲林縣，今年歉收近一半，最近開始採收，上周價格仍維持每台斤45元以上，不料突然傳出政府將開放進口的消息，加上盤商聯合拒收花生，使花生價格不到兩、3天暴跌到每台斤僅剩35元。

農民叫苦連天，直說「盤商都叫不來，有什麼辦法！」「前天還每公斤42元，沒想到盤商一來就殺到36元，還說不賣進口會跌更多！」有人拋售、有人苦等「番仔都不理人！」。

農委會在幾次為假消息進行消毒，但起不了作用，土豆大火還延燒到雲林縣議會引發藍綠論戰。農委會主委陳吉仲前天火速到到雲林滅火，並宣告「盤商不收，政府來收」從今天起以每台斤40元收購，若盤商再不收，下周再加兩元，他並強調政府已準備20億元來因應，請農民放心。

陳吉仲昨天邀集雲林20家農會研商收購，只有虎尾、北港、元長及崙背4家同意代收，此外也子茂、莿桐及嘉義東石等合作農場願意合作、今天陳吉仲再度到雲林水林、褒忠、土庫等產地了解收購情形，並與農民直接對話。

陳吉仲抵褒忠鄉花生曝曬場視察時，雲林縣農會總幹事簡明欽也會同北港、褒忠、元長、土庫等鄉鎮農會總幹事到場，並請農委會收購務必做好配套措施，以免收購發生亂象，有農會則原要同意收購，又提出存倉問題。

陳吉仲則表示，存倉是後端的問題，可再商研，只要農會願意代收，政府不會讓農會吃虧，農會若有困難沒法代收也沒關係，只期待大家站在農民立場好好來解決問題。

陳吉仲和立委蘇治芬也向農民說明收購的情形，並詢問農民有何困難，有農民請農委會要制訂可長可久辦法，否則像這樣一出問題，農民不知如何是好。

陳吉仲回答農民問題強調，他是務農出身，很了解農民的情況，他不管政治如何操作，只會設法把問題做好，這樣花生被拒收且價崩，明就是有人操作，他不容許這樣的事發生，才會跳出來解決。

當陳吉仲說明時，褒忠鄉代陳一民打斷陳吉仲的話，高喊「政府做到讓人操作，做不好就下台啦」，引起群眾譁然，立委蘇治芬更指今天陳主委親自來解決問題「你在喊什麼東西！」，陳一民不甘示弱再回嘴，你來我往險爆發衝突。

也是農民的忠民村長吳明和馬上跳出來「我說句公道話，主委都親自來告訴大家每台斤40元收購了，這是在保護農民，不該對人家這樣！」，陳吉仲連忙勸蘇治芬，在場警察也把陳一民架開，才化解紛擾。

陳吉仲強調，市場自由天經地義，這次政府會插手，是明顯有人操弄，讓農民受損，假消息也讓政府受到誤解，他不能坐視，才跳到第一線，希望大家明白政府用心，他請農民安心把花生照顧好，政府一定會幫忙。

褒忠鄉民代表林一民高喊要陳吉仲下台，引起騷動，警方連忙將他架開。記者蔡維斌／攝影
褒忠鄉民代表林一民高喊要陳吉仲下台，引起騷動，警方連忙將他架開。記者蔡維斌／攝影
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一場土豆大戰在雲林延燒，農委會主委陳吉仲親上火線，到雲林第一現場與民溝通，他說，...
一場土豆大戰在雲林延燒，農委會主委陳吉仲親上火線，到雲林第一現場與民溝通，他說，家裡也是作農的，一定會與大家站在一起，盤商不收，政府來說。記者蔡維斌／攝影
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一場土豆大戰在雲林延燒，農委會主委陳吉仲親上火線，到雲林第一現場與民溝通。記者蔡...
一場土豆大戰在雲林延燒，農委會主委陳吉仲親上火線，到雲林第一現場與民溝通。記者蔡維斌／攝影
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雲林農婦向農委會主委陳吉仲訴苦，盤商都不來收，請政府幫幫農民。記者蔡維斌／攝影
雲林農婦向農委會主委陳吉仲訴苦，盤商都不來收，請政府幫幫農民。記者蔡維斌／攝影
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農民希望政府建立可長可久機制，免得年年讓中盤商操弄，欺負農民。記者蔡維斌／攝影
農民希望政府建立可長可久機制，免得年年讓中盤商操弄，欺負農民。記者蔡維斌／攝影
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忠民村長吳明和出面為陳吉仲說公道話。記者蔡維斌／攝影
忠民村長吳明和出面為陳吉仲說公道話。記者蔡維斌／攝影
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蘇治芬怒斥褒忠鄉民代表「農委會來解決問題，你來亂鬧什麼！」，在旁陳吉仲趕忙緩頰。...
蘇治芬怒斥褒忠鄉民代表「農委會來解決問題，你來亂鬧什麼！」，在旁陳吉仲趕忙緩頰。記者蔡維斌／攝影
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農民陳吉仲農委會

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