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窮人高速公路！台61最後一哩路 曾文溪橋趕明年底發包

2019-11-21 19:17聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

有窮人高速公路之稱的台61線西濱快速公路，將在今年底全線通車，台南市全力爭取的最後一哩路台61線曾文溪橋新建工程進度，也備受矚目，西濱南區臨時工程處表示，目前環差及濕評均已通過，正在擬定建設計畫書，若順利可在明年底辦理發包，工期粗估5年，工程預算約67億元。

西濱南工處副處長陳保展今天說，台61線曾文溪橋跨越曾文溪的行水區、高灘地屬於國際級濕地，生態敏感，工程不只要進行環境影響差異報告，也要進行濕地保育評估報告，避免衝擊濕地生態環境，但都已在今年提前通過環差和濕評，公路總局已在擬定建設計畫書，將呈報交通部、行政院，今年可以進行設計發包，最快在明年底辦理工程發包，工期預估4年半至5年。

西濱南工處說，台61線曾文溪橋從十份交流道跨曾文溪後，銜接南市2.7號道路，總長約3.38公里，除了主線車道，也規劃機慢車道和自行車專用道。

西濱南工處今年在安南區和七股區召開三次的曾文溪橋新建工程說明會，聽取地方和保育團體的建言，因當地鄰近黑面琵鷺保護區，地方建議曾文溪橋不宜有鋼索、鋼構等複雜造型，因此曾文溪橋不會有類似斜張橋的造型，會以一般橋梁設計，還可省下工程 經費，但還有待日後工程規畫。

七股漁民楊惠卿建議，七股生態觀光受到遊客喜愛，在原台南大學七股校區土地歸還市府後，未來曾文溪橋下的十份端應設置停車場、公路客運轉運站，方便遊客進出，帶動觀光。

台61線目前的終點在台南七股十份交流道，台南市爭取延伸台61線跨越曾文溪的「曾文溪橋」新建工程，在2016年9月獲行政院核定，台61台南七股交流道到十份交流道2017年11月通車，曾文溪橋新建工程持續推動。

台南市爭取延伸曾文溪橋為西濱快速公路最後一哩路，認為可接營建署辦理2-7號道路，直行台17乙線銜接至國道8號，與國道8、國道1、國道3及台84線，建構成大台南地區高快速公路雙環路網，打造更便捷順暢的1小時生活圈交通網。

西濱快速道路台61終點站目前只到台南七股十份交流道。記者吳淑玲／攝影
西濱快速道路台61終點站目前只到台南七股十份交流道。記者吳淑玲／攝影
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西濱快速道路台61終點站目前只到台南七股十份交流道。記者吳淑玲／攝影
西濱快速道路台61終點站目前只到台南七股十份交流道。記者吳淑玲／攝影
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