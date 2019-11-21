台南仍有70家百人以上企業 未依法設置托兒設施

2019-11-21 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市已有460幾家百人以上企業、約八成已設有托兒設、措施，但仍有70家約一成多的百人以上企業，未依法設置托兒相關設施。

市府勞工局為了讓公司、企業，瞭解事業單位設立附屬幼兒設施的好處，今天邀請百人以上規模的企業及八大工業區廠商協進會等代表，到南科台積電幼兒園與樹谷園區活水幼兒園參訪，並結合教育局、社會局，舉辦相關法令說明會，鼓勵企業設置托兒設施，讓勞工能就近安頓子女，安心工作。

勞工局表示，《性別工作平等法》二十三條，明定「受僱者達100人以上的雇主，應提供哺乳集乳室與托兒設施，但目前全市尚有約一成多的百人以上企業未依法提供相關設施，勞工局正積極推動職場新型態托育模式來改善。今天的活動希望替尚未設置托兒設施的雇主帶來示範作用，吸引更多企業加入設置職場互助教保中心、社區公共托育家園的行列。

勞工局長王鑫基說，今年9月勞動部將「社區公共托育家園」與「職場互助教保服務中心」，新增納入《哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法》為托兒設施補助範圍，第一年最高補助3百萬元，設置完成後，連續5年可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元，「不用戶外空間」的幼保中心堪稱「企托模式2.0版」。