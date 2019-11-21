雲林新興工業區283公頃 經濟部：將招商開發綠能

2019-11-21 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



立法院經濟委員會今天移師雲林考察台西綠能專區，經濟部次長林全能當場宣布該專區將於本月底公告招商，總開發面積283公頃，綠能區佔8成約230公頃，立委蘇治芬力爭剩餘的50多公頃，將闢為台灣首座國際風箏場，並將依地方建議建構獨特的遊客中心，結合發展綠能觀光。

林全能今天和工業局副局長楊伯耕、經濟部能源局組長陳崇憲等人偕同立委陳曼麗、蘇治芬踏勘台西新興工業區，當地養殖協會和部分漁民也來關心綠能區開發的情況。

工業局簡報指出，台西新興區1991年編定為工業區，但停滯28年未開發，先前雲林縣府爭取前曕經費，計畫開發台西綠能專區，如今改變計畫要朝產業區發展，但其中的新興區東二區有283公頃開發主體是屬經濟部工業局所有，所以仍有意配合政策朝綠能開發。

林全能說，為配合國家再生能源政策，283公頃將在本月底公告招商，提供太陽光電業者進駐，預計實際開發面積約為230公頃，長期目標希望能轉型為低環境衝擊的友善產業基地。

台西鄉觀光文化發展協會總幹事黃舜瑜說，當地魚塭有1200公頃，漁民已老，共生循環經濟的導入，智慧魚塭結合太陽能，發展無汙染的綠能科技產業園區，才能讓年輕人願意回鄉，台西是風頭水尾，東北風適合放風箏，夏天則衝浪，引進極限運動，將缺點變成優勢。

蘇治芬也要求工業局要依《電業法》回饋給縣府與鄉鎮公所，與地方共存共榮，她建議把剩餘約2成土地開闢為國際風箏場，兼作風能教育場域，此外也要採納地方的想法，仿傚外國就地取材建造一棟自然且獨特的遊客中心，發展綠能觀光。