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雲林新興工業區283公頃 經濟部：將招商開發綠能

2019-11-21 17:46聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

立法院經濟委員會今天移師雲林考察台西綠能專區，經濟部次長林全能當場宣布該專區將於本月底公告招商，總開發面積283公頃，綠能區佔8成約230公頃，立委蘇治芬力爭剩餘的50多公頃，將闢為台灣首座國際風箏場，並將依地方建議建構獨特的遊客中心，結合發展綠能觀光。

林全能今天和工業局副局長楊伯耕、經濟部能源局組長陳崇憲等人偕同立委陳曼麗、蘇治芬踏勘台西新興工業區，當地養殖協會和部分漁民也來關心綠能區開發的情況。

工業局簡報指出，台西新興區1991年編定為工業區，但停滯28年未開發，先前雲林縣府爭取前曕經費，計畫開發台西綠能專區，如今改變計畫要朝產業區發展，但其中的新興區東二區有283公頃開發主體是屬經濟部工業局所有，所以仍有意配合政策朝綠能開發。

林全能說，為配合國家再生能源政策，283公頃將在本月底公告招商，提供太陽光電業者進駐，預計實際開發面積約為230公頃，長期目標希望能轉型為低環境衝擊的友善產業基地。

台西鄉觀光文化發展協會總幹事黃舜瑜說，當地魚塭有1200公頃，漁民已老，共生循環經濟的導入，智慧魚塭結合太陽能，發展無汙染的綠能科技產業園區，才能讓年輕人願意回鄉，台西是風頭水尾，東北風適合放風箏，夏天則衝浪，引進極限運動，將缺點變成優勢。

蘇治芬也要求工業局要依《電業法》回饋給縣府與鄉鎮公所，與地方共存共榮，她建議把剩餘約2成土地開闢為國際風箏場，兼作風能教育場域，此外也要採納地方的想法，仿傚外國就地取材建造一棟自然且獨特的遊客中心，發展綠能觀光。

林全能說，綠能結合觀光的成功案例嘉義就有，嘉義鹽田光電區已成鳥類棲地，經濟部樂於帶領大家前去參觀，並舉辦公民審議會議聽取民意，讓光電與地方產業共榮共存。

立院經濟委員會移師台西勘察台西綠能專區，並聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
立院經濟委員會移師台西勘察台西綠能專區，並聽取地方意見。記者蔡維斌／攝影
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台西鄉民向立院經濟委員會當面陳情建議依台西風情打造光電園區的遊客中心帶動觀光，為...
台西鄉民向立院經濟委員會當面陳情建議依台西風情打造光電園區的遊客中心帶動觀光，為改變台西產業走出一條新路。記者蔡維斌／攝影
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立院經濟委員會移師台西勘察台西綠能專區，並聽取地方意見，期能打造一座兼具觀光的綠...
立院經濟委員會移師台西勘察台西綠能專區，並聽取地方意見，期能打造一座兼具觀光的綠能區。記者蔡維斌／攝影
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立院經濟委員會移師台西勘察台西綠能專區，並宣布今年11月開始招商。記者蔡維斌／攝...
立院經濟委員會移師台西勘察台西綠能專區，並宣布今年11月開始招商。記者蔡維斌／攝影
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立院經濟委員會移師台西勘察台西綠能專區，並聽取地方意見，期能打造一座兼具觀光的綠...
立院經濟委員會移師台西勘察台西綠能專區，並聽取地方意見，期能打造一座兼具觀光的綠能區。記者蔡維斌／攝影
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林全蘇治芬

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