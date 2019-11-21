成大前校長黃煌煇去世周年 今辦論壇緬懷

2019-11-21 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



國際知名水利專家成功大學前校長黃煌煇，去年七月過世，成大水利系今天舉行「黃煌煇前校長紀念論壇」，緬懷其傑出成就，校內師生、故舊門生及許多感念黃前校長的校友們齊聚一堂，表達內心不捨。

紀念論壇下午在水利系海工大樓舉行，會場外布置了黃校長各時期精彩照片，吸引與會人士駐足細端詳，也激起心中無限感慨。成大校長蘇慧貞、台達電子創辦人鄭崇華、新加坡國立大學副校長劉立方院士、海洋委員會副主任蔡清標、中山大學副校長陳陽益、水利系客座教授夏祖焯等故舊、門生等150人與會，向敬愛的黃前校長做最後道別。

論壇以播放致意短影片揭開序幕，帶著與會人士回顧不同階段的黃校長，令在場人士紛紛想起自己與黃校長的美好回憶，他那幽默風趣的談話、平易近人的態度，以及從教學研究到行政的熱情付出，一切歷歷在目，許多人在微笑的同時，眼角卻忍不住泛起淚光。

蘇慧貞表示，黃校溫暖和藹，不急不徐、冷靜地做出令人安心的決定，黃校長奉獻教育推動產學，帶給成大很多新風貌。自己從黃校長手中接下治校重責大任，成大將不負期待繼續前進。

海洋委員會副主任蔡清標是黃校長的學生，他猜想黃校長不喜歡沉重的氣氛，特意與大家分享黃校長的幽默。1987年第一次與老師出國，老師自我介紹「我是Hydraulic、Hydraulic、Hydraulic（水利系的英文，意指水）HHH，雖然英文都是水，但我的中文名字煌煇都是火。」此外，黃校長常會出手汗，卻對不知情者展現手指會出水的神功，總會引來一陣驚訝。紀念論壇上聽到這個黃氏幽默，很多人都忍不住笑了出來。

成大工學院院長李偉賢分享的是黃校長的體貼與注重家庭。他在20多年前回到成大任教，太太當時已在台北找到待遇不錯的工作，黃校長卻建議李太太來當自己的秘書不要在台北工作。一開始自己婉拒了，但黃校長卻勸說「你太太來台南，你才會安心，才能安居樂業。」李太太於是擔任黃前校長秘書工作20多年，李偉賢謝謝黃校長的貼心，「對日後家庭生活真的幫助很大。」