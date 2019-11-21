成大前校長黃煌煇去世周年 今辦論壇緬懷
國際知名水利專家成功大學前校長黃煌煇，去年七月過世，成大水利系今天舉行「黃煌煇前校長紀念論壇」，緬懷其傑出成就，校內師生、故舊門生及許多感念黃前校長的校友們齊聚一堂，表達內心不捨。
紀念論壇下午在水利系海工大樓舉行，會場外布置了黃校長各時期精彩照片，吸引與會人士駐足細端詳，也激起心中無限感慨。成大校長蘇慧貞、台達電子創辦人鄭崇華、新加坡國立大學副校長劉立方院士、海洋委員會副主任蔡清標、中山大學副校長陳陽益、水利系客座教授夏祖焯等故舊、門生等150人與會，向敬愛的黃前校長做最後道別。
論壇以播放致意短影片揭開序幕，帶著與會人士回顧不同階段的黃校長，令在場人士紛紛想起自己與黃校長的美好回憶，他那幽默風趣的談話、平易近人的態度，以及從教學研究到行政的熱情付出，一切歷歷在目，許多人在微笑的同時，眼角卻忍不住泛起淚光。
蘇慧貞表示，黃校溫暖和藹，不急不徐、冷靜地做出令人安心的決定，黃校長奉獻教育推動產學，帶給成大很多新風貌。自己從黃校長手中接下治校重責大任，成大將不負期待繼續前進。
海洋委員會副主任蔡清標是黃校長的學生，他猜想黃校長不喜歡沉重的氣氛，特意與大家分享黃校長的幽默。1987年第一次與老師出國，老師自我介紹「我是Hydraulic、Hydraulic、Hydraulic（水利系的英文，意指水）HHH，雖然英文都是水，但我的中文名字煌煇都是火。」此外，黃校長常會出手汗，卻對不知情者展現手指會出水的神功，總會引來一陣驚訝。紀念論壇上聽到這個黃氏幽默，很多人都忍不住笑了出來。
成大工學院院長李偉賢分享的是黃校長的體貼與注重家庭。他在20多年前回到成大任教，太太當時已在台北找到待遇不錯的工作，黃校長卻建議李太太來當自己的秘書不要在台北工作。一開始自己婉拒了，但黃校長卻勸說「你太太來台南，你才會安心，才能安居樂業。」李太太於是擔任黃前校長秘書工作20多年，李偉賢謝謝黃校長的貼心，「對日後家庭生活真的幫助很大。」
黃煌煇民國35年11月出生，台南將軍區農家子弟。是成大第一位成大製造的校長。長期從事海洋波浪研究，是世界非線性波動力學先驅，與俄羅斯研究團隊合作進行國際海洋波動力學研究，也致力於臺灣海岸工程開發與維護，包括台電核能與火力發電廠進出水口之研究及試驗，改良核三廠抽水系統、彰化濱海工業區、雲林離島工業區之臺塑六輕與麥寮深水港之研究調查及試驗等。一生獲得許多榮譽與肯定，包括102年獲經濟部「大禹獎」，101年香港亞洲知識管理學院頒予榮譽院士。黃前校長關心公共行政事務，卸下成大校長職務後，2015年12月出掌飛航安全調查委員會，2018年海洋委員會成立，擔任第一任主任委員。
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