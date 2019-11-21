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百米毛巾搭起藝術地景 首座巾彩農田繽紛亮相

2019-11-21 16:05聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

第一屆雲林巾彩耕地藝術節長達9天的毛巾藝術季即將登場，與會來賓起跳飛揚，歡迎民眾...
第一屆雲林巾彩耕地藝術節長達9天的毛巾藝術季即將登場，與會來賓起跳飛揚，歡迎民眾前往玩賞毛巾世界。記者蔡維斌／攝影
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雲林虎尾是台灣毛巾的故鄉，為深耕產業，行政院雲嘉南聯合服務中心、中華文化總會與雲林毛巾產業科技發展協會共同主辦第一屆雲林巾彩耕地藝術節，邀請知名建築師運用彩麗的毛巾和竹子，在農地打造彩虹般的田野，將結合紙風車劇團與農產小吃，帶給民眾耳目一新的毛巾世界。

巾彩耕地藝術節從11月23日起一連9天，在雲林縣虎尾鎮金鵬親子毛巾工廠旁的農田盛大登場，今天中午由政院雲嘉南服務中心執行長許根尉、雲林毛巾產業科技發展協會理事長李應興、金鵬毛巾負責人巫金周、虎尾商因理事長程素鳳及立委蘇治芬劉建國、李麗芬等主持剪彩開幕。

許根尉說，首屆巾彩節以「汗與毛巾33X76」為主題，邀請藝術策展人黃韋維及知名建築師甘銘源團隊共同策畫，集結8名創作家，跳脫傳統毛巾產業的刻板印象，透過不同領域的思維，把毛巾素材透過藝術家的巧思，把美術館移進耕地，以大地為展場，農村為材料，構築美麗的藝術創作，用田野般的寬闊視野來透視土地的厚度，形塑獨特的產業美學。

業者巫金周等人說，感謝多名立委協助，讓虎尾毛巾從中國毛巾反傾銷中走出一條路，建立台灣品牌，遏止中國劣質毛巾侵害，如今產業日益茁壯，期待透過毛巾藝術節，讓國人感觸台灣毛巾世界之美，建立愛用國貨的自信。

許根尉說，品質是毛巾的靈魂，巾彩節有毛巾農產市集，也有太日樂集、紙風車劇團、嚴詠能打狗亂歌團、Lullaby樂團等團體表演，可吃到健康美食，可買到MIT高階特色毛巾，虎尾魅力商圈12月1日舉辦「為巾而跑」馬拉松。

巾彩展場的農田，三層樓高的竹竿，撐起五彩繽紛的百米毛巾帳棚，在風中搖曳飛舞，曼妙的農曲，讓地面的稻草也跳起曼波舞，一個充滿農村藝術的毛巾地景，浪漫彩麗，將呈現眼前。

「農民擦汗的毛巾和農地也能擦出美麗火花！」蘇治芬、劉建國說，巾彩節保證讓民眾在土地上感受藝術，在編織下採買，在表演中歡唱，用不同的角度重新體驗毛巾帶來的感官享受，千萬別錯過。

巾彩節用繽紛的百米彩巾搭成的帳棚，地面稻草揮映，儼成美麗藝術地景，預期將可成為打...
巾彩節用繽紛的百米彩巾搭成的帳棚，地面稻草揮映，儼成美麗藝術地景，預期將可成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
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第一屆雲林巾彩耕地藝術節長達9天的毛巾藝術季即將登場，與會來賓飛揚起舞，歡迎民眾...
第一屆雲林巾彩耕地藝術節長達9天的毛巾藝術季即將登場，與會來賓飛揚起舞，歡迎民眾前往玩賞毛巾世界。記者蔡維斌／攝影
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第一屆雲林巾彩耕地藝術節長達9天的毛巾藝術季即將登場，歡迎民眾前往玩賞毛巾世界。...
第一屆雲林巾彩耕地藝術節長達9天的毛巾藝術季即將登場，歡迎民眾前往玩賞毛巾世界。記者蔡維斌／攝影
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會場佈滿許多辛勞的雲林農民和產業主的創業故事。記者蔡維斌／攝影
會場佈滿許多辛勞的雲林農民和產業主的創業故事。記者蔡維斌／攝影
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第一屆雲林巾彩耕地藝術節長達9天的毛巾藝術季即將登場，歡迎民眾前往玩賞毛巾世界。...
第一屆雲林巾彩耕地藝術節長達9天的毛巾藝術季即將登場，歡迎民眾前往玩賞毛巾世界。記者蔡維斌／攝影
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巾彩節用繽紛的百米彩巾搭成的帳棚，地面稻草揮映，儼成美麗藝術地景，預期將可成為打...
巾彩節用繽紛的百米彩巾搭成的帳棚，地面稻草揮映，儼成美麗藝術地景，預期將可成為打卡熱點。記者蔡維斌／攝影
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