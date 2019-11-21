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用生命爭取西拉雅正名！76歲萬長老頂寒風立院前靜坐

2019-11-21 10:52聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

「平埔正名是靈魂」！台南文化獎得主，西拉雅族76歲長老萬正雄偕同妻子、女兒萬淑娟在立法院前展開長期靜坐。他在車水馬龍，行人匆匆的街頭高喊還我人權，用西拉雅語大聲的唱著勇士歌，並高舉平埔正名旗幟，訴求立法院即刻通過原住民身分法。

萬正雄說，在立法院門口靜坐目的是為了台灣平埔族群訴求，希望立法院早日通過三讀認定是台灣平埔原住民，人如果沒有尊嚴就像生命沒有靈魂，沒有身分就等於沒有尊嚴，呼籲不論是在野黨或執政黨，大家共同關心平埔族身分的問題，也要求總統蔡英文已承諾在立法院趕決協商三讀通過，但現在還沒有消息傳出，希望總統提出勇氣完成他的承諾所說過的話，也呼籲各政黨共同關心歷史性平埔族的身分案，希望早日通過立法院三讀通過，讓西拉雅族有人權有尊嚴。

萬正雄說，靜坐不是三兩天，而是長期繼續抗爭，呼籲平埔大團結，爭身分把握時間」，24日要回台南故鄉新化大動員向立法院訴求抗議必須立即三讀通過，他將趕回去開正名宣傳車， 呼籲更多有尊嚴的平埔族群，一起走出來到台南新化大目降 廣場整隊出發訴求遊行，呼籲台灣全國各地城鄉各部落整合，為族群身分正名遍地開花。

台南市西拉雅文化協會理事、總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會（總統府原轉會）委員萬淑娟表示，被荷蘭人最初稱為福爾摩沙人的西拉雅族，20餘年來漫長奮鬥，為爭取真實身分的回復取得，歷盡千辛萬苦。雖先後得到前台南縣長蘇煥智及台南市前市長、行政院前院長賴清德的全力推助，但中央政策直到2016年蔡英文總統上任代表政府向原住民道歉，承諾透過法規的檢討以回應平埔族群的訴求。

西雅正名運動至今看起來似有進展，行政院擬訂的原住民身分法草案於2017年通過，2018年底逐條審查，送出內政委員會，該草案第二條修訂需保留協商於今年五月召開後，刻正等待蘇嘉全院長召開政黨協商逕付二三讀。在此過程因修法牛步，迫使西拉雅的陳情與街頭運動也未曾停止，期間也透過歷次總統府原轉會，平埔族群委員直接向總統力爭，並獲一再的承諾與保證。

萬淑娟說，6月18 日蔡英文總統還具體表示說，「原住民身分法確實是我的承諾，我的承諾不變，請放心，我們還有一個會期，九月會期開始馬上處理」。眼看「臨門一腳」，如今立法院預定本屆最後會只到12月17日，且由於屆期不連續，若無法過關將前功盡棄。

因在不到一個月非常緊迫的時間壓力下，76歲萬正雄決定頂著寒風在台北街頭表達堅決為正名奮鬥到底的決心。萬淑娟說，父親剛完成第二次化療，雖然體力恢復不錯，戰鬥力也比年輕人還強，但還是擔心他的身體，但他堅持在立法院院期的關鍵時刻北上，身為子女雖不捨但也能感受到他的使命感，只能陪伴他，台北很冷，風吹得頭痛，但萬長老身上寫著「西拉雅正名」，不斷在車水馬龍的台北街頭走動，就是希望讓更多人了解到西拉雅族的心聲。

萬正雄出生新化九層嶺部落，去年獲頒第7屆台南文化獎，行政院前院長賴清德曾讚譽表彰「用生命推動西拉雅正名運動」。萬正雄就是一部西拉雅正名史，從小被叫「番仔」，啟發他對身分的意識，1999年成立西拉雅文化協會，積極推動西拉族群復興與文化重建，曾背著十字架到原民會前陳情，也促使台南市率先認定西拉雅族為「市定原住民」，並推動「原住民身分法」，目前正等待立法院審議，讓平埔正名運動能獲得更進一步進展。

西拉雅族萬正雄長老偕同妻子在立法院街頭靜坐爭取西拉雅正名。圖／萬淑娟提供
西拉雅族萬正雄長老偕同妻子在立法院街頭靜坐爭取西拉雅正名。圖／萬淑娟提供
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西拉雅族萬正雄長老偕同妻子在立法院街頭靜坐爭取西拉雅正名。圖／萬淑娟提供
西拉雅族萬正雄長老偕同妻子在立法院街頭靜坐爭取西拉雅正名。圖／萬淑娟提供
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西拉雅族萬正雄長老偕同妻子在立法院街頭爭取西拉雅正名。圖／萬淑娟提供
西拉雅族萬正雄長老偕同妻子在立法院街頭爭取西拉雅正名。圖／萬淑娟提供
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西拉雅族萬正雄長老偕同妻子和女兒萬淑娟在立法院街頭靜坐，爭取西拉雅正名在立法院能...
西拉雅族萬正雄長老偕同妻子和女兒萬淑娟在立法院街頭靜坐，爭取西拉雅正名在立法院能順利三讀通過。圖／萬淑娟提供
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西拉雅族萬正雄長老在立法院街頭車水馬龍的路上高舉牌子，讓更多人了解西拉雅正名的訴...
西拉雅族萬正雄長老在立法院街頭車水馬龍的路上高舉牌子，讓更多人了解西拉雅正名的訴求。圖／萬淑娟提供
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立法院原住民平埔族西拉雅族

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