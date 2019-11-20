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吃糙米比較健康？專家的說法不一樣

2019-11-20 20:44聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

日本米為何好吃？關鍵在粗蛋白與食味值，專家表示，台灣有些稻米因為肥料太多，造成生長過速，粗蛋白超量，不僅影響口感，也會對人體腎臟造成負擔，而日本米相當重視粗蛋白含量，要求在標準值以下，同時粗蛋白低、相對食味值就高，吃起來就會又香又Q。

中華食品雙盲檢驗暨認證學會與成大生命科學系等單位一起舉辦自然農法優質稻米競賽，生科系特聘教授蔣鎮宇表示，國內稻米競賽比較少檢驗粗蛋白，但日本卻相當重視，主要是如果氮肥太多，粗蛋白就會高，日本一般要求在6.4以下，但國內不少稻米超標，而食味值則是根據粗蛋白換算。

除了口感之外，要如何挑選安全又好吃的米，消費者到賣場上選購，散裝米欠缺標示，但即使是包裝米，也都很少有檢驗農藥與重金屬殘留，能吃得放心嗎？

學會指出，國內流行吃糙米，認為能夠保存更多營養，但相對農藥與重金屬也會保留更多，所以除非確定來源沒問題，否則吃白米相對於是糙米，是比較安全的。

長期推動友善農法的稻農李榮宗表示，如果在風災過後，稻米就會大量噴灑農藥，造成殘留的問題，不過市售的稻米通常是放在倉庫裡慢慢釋出，消費者很難知道買的米到底是什麼時候生產，除非有產銷履歷；建議消費者可以向信任的小農採購，買的米不至於與其他稻農生產的米混在一起，是比較安全的。

中華食品雙盲檢驗暨認證學會與成大生命科學系等單位一起舉辦自然農法優質稻米競賽，前...
中華食品雙盲檢驗暨認證學會與成大生命科學系等單位一起舉辦自然農法優質稻米競賽，前往田間採樣。圖／學會提供
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中華食品雙盲檢驗暨認證學會與成大生命科學系等單位一起舉辦自然農法優質稻米競賽，前...
中華食品雙盲檢驗暨認證學會與成大生命科學系等單位一起舉辦自然農法優質稻米競賽，前往田間採樣。圖／學會提供
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稻米自然農法

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