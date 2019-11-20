台南傳招募會員餐會送禮賄選？ 李武龍：被冒名栽贓

2019-11-20 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



李武龍總部表示，這份召募會員傳單是遭到冒名。圖／讀者提供 分享 facebook 國民黨台南市第二選區立委參選人李武龍競選總部指出，日前有人假借競選總部及多個工會、社區名義向外招攬揪團，只要繳交費用就能參加餐會、旅遊、拿禮品及年終尾牙等，總部在11月16日接獲支持民眾反映後，立即向警方舉報，要求警方調查釐清一切。

競選總部強調，李武龍堅守反賄選，從未對外招攬相關活動，一發現有不法情事立即向警方報案以正視聽，相信在檢警調查下能釐清案情，是否為有心人栽贓、抹黑？靜待調查結果出爐。

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總部表示，李武龍投入選戰後，堅持一步一腳印，走遍大街小巷，跑遍選區內的13個行政區、160個里，傾聽大家心聲，並將需求轉化為政見，期以優質的政策吸引選民，拒絕以抹黑、賄選方式贏得選戰。

據了解，檢調警接獲檢舉一份宣傳單，台南市某工會、發展協會要招募會員200人，每人繳1200元，會員每年可吃餐廳4次以上，每年全省旅遊10次以上，旅遊另繳費用；參加會員每人可領取香腸5節、魚丸8粒、可口奶滋2條，另一張通知單指12月16日將在麻豆某家餐廳舉辦年終尾牙。

因宣傳單上印製的會長、顧問姓名，與目前立委選舉人員相關，被懷疑有賄選之嫌，台南地檢署查賄小組今動員到麻豆區傳訊主辦人等20多人，先在麻豆警分局接受訊問，晚間移訊地檢署以釐清與立委選舉有無關連。