祭出抽iPhone 11 Pro 嘉縣中埔鄉公所邀民眾周六來闖關
2019-11-20 19:26
聯合報 記者黃晴雯
／嘉義即時報導
中埔鄉公所將在23日舉辦「全民水資源宣導活動－初冬來鄉盈」，中埔鄉公所主任秘書黃仁吉說，成功完成闖關挑戰後，可兌換摸彩券，最大獎祭出iPhone 11 Pro，為的就是要吸引遊客前來中埔鄉深度旅遊，認識在地文化。
中埔鄉公所為加強民眾節約用水及水源保護區概念，結合在地特色，串連鄉內文化、產業及生態，設計一系列闖關活動。活動分為上下午場次，上午9點至下午4點半為闖關活動，民眾需自行前往指定景點完成任務，共有六大關卡，完成挑戰後，即可兌換摸彩券。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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黃仁吉說，前600名完成闖關的民眾，回到農場內，還可領取「早到禮」。17日已開放線上報名，成功報名者，將另外享有各關卡免費體驗活動，報名相當踴躍，線上名額目前已額滿。若希望參與闖關的民眾也別氣餒，當日現場仍會開放闖關，民眾一樣有機會能兌換摸彩券，抽到大獎。
活動當天14點後，主會場將在獨角仙農場內盛大展開，當日限定免費入園，設有水資源闖關列車及鯉魚旗DIY活動，結合鄉內各社區長照C據點的成果展示，同時也由中埔鄉農會各家政班、產銷班推出在地美食及農產品邀請民眾品嚐。
中埔鄉長李碧菁表示，中埔鄉擁有多元風貌，「初冬來鄉盈」活動用闖關方式，讓民眾看見不一樣的中埔，活動從白天延續至傍晚，除安排表演外，更提供100多樣獎項摸彩，歡迎民眾共襄盛舉。
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