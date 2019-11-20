高鐵和國際珍古德教育及保育協會 攜手推動環境教育

2019-11-20 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



台灣高鐵公司和國際珍古德教育及保育協會，攜手推動「探索美好台灣」環境教育計畫，今天在高鐵台南站大廳舉行成果發表，現場播放計畫的全年紀錄片，與各界分享具體成果。山上國小六年一班學童方偉澤說，他上了生態課程後，了解黑面琵鷺來台過冬時會長出黃色繁殖羽毛，覺得很有意義。

今天活動由高鐵公司董事長江耀宗、國際珍古德教育及保育協會理事長金恒鑣共同主持，台南市黃偉哲到場共襄盛舉。長榮大學「永續非洲森巴」鼓舞隊表演精彩歌舞，帶動現場熱鬧氣氛。

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高鐵台南站大廳， 今天起至12月18日展出「綠漫步」生態空間，空間勾勒出府城各種動物明星水雉、黑面琵鷺，以及中南部常見的野生動物：台灣獼猴、赤腹松鼠、大卷尾、竹雞、紫斑蝶等十種動植物。

黃偉哲說，感謝高鐵與珍古德協會透過「探索美好台灣」及「根與芽計畫」一起為環保教育而努力，未來台南市政府也會積極參與，教育孩子愛惜動植物，進而愛護台灣寶島。

江耀宗表示，「探索美好台灣」計畫就是希望透過「根與芽計畫」，向下紮根生態永續的理念，帶領學生認識野生動物與棲息環境，鼓勵孩子向身邊親友，擴散關心環境及保護動物理念。