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獨／冠軍米不能說的祕密 專家這麼說

2019-11-20 17:16聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

中華食品雙盲檢驗暨認證學會與成大生命科學系等合作，舉辦第一屆的自然農法優質稻米競賽，從田間採樣，選出不受汙染、又好吃的米；主辦單位指出，國內目前食米檢驗機制不夠完整，有些竟然只看外觀、不管農藥與重金屬殘留，還有的被檢驗的米只是少數，但卻整批米都被當做冠軍米出售，其中「冠軍米不能說的祕密」相當多。

你在購買米會選冠軍米嗎？去日本旅遊時會不會覺得日本米特別好吃、台灣米真的比不上？雙盲學會最近舉辦競賽，參加的都是雲嘉南地區的稻米，結果發現在「食味值（指米好吃的程度）」一項，甚至有稻農種出的米幾乎滿分，分數遠勝日本高級的月光米，成大生科系特聘教授蔣鎮宇表示，台灣西南米倉種出的稻米，其實品質不輸東部與日本，但可惜制度不夠健全，以至於米價被壓低，用心的農民無法受惠，相當可惜。

這項競賽邀請雲嘉南地區使用自然農法、不用農藥的稻農參與，以稻穀送檢（一般競賽是以白米送檢），因為沒有脫殼，更容易有重金屬、農藥殘留，檢驗300多項農藥、殺蟲劑及重金屬汞、鎘、鉛與無機砷等，最特別的是還驗粗蛋白與食味值，標準比起國內一般的稻米競賽嚴格許多。

結果選出「番社蔬果聯盟」、「勻凱農場」及「徐金城農場」三個金質獎得主，不僅零農藥、其他數據也都比國家標準更低，而食味值一項則都超過90分，另有6個優質健康米；主辦單位表示，三個金質獎「已是日本頂級月光米的標準（90分）」，更有一家達到98分，被評審認為「口感完美，又香又Q」，將在本周日公開頒獎，並把得獎金質米煮給大家吃。

參與評分的成大社會責任計畫團隊，輔導台南稻農以友善農法耕作過程中，發現「冠軍米的祕密」，團隊指出，台灣西岸生產的米被認為汙染多，比不上東岸，也反應在市價上，西部米雖然也有少數可以賣到高價，但平均價格遠遜於東岸，例如一般米的平均價東岸米每公斤60元、西部米只有40元，而東岸像是池上等品牌稻米，品質確實好，但以產量來看還是西部多，西部事實上也有很多優質米。

而國內過去也舉辦很多稻米競賽或有稻米的標準，團隊表示，像是CNS只看外觀，很多競賽雖然有驗農藥殘留及重金屬，卻不能保證「整批米都沒問題」，很多送檢的稻米是「專門種來檢驗的」，而非田間隨機採樣，例如某米廠參賽，送驗的只是少部分米，但得獎後卻是整批米都算得獎米，來自不同的稻農與地區，品質難有保障，也有的稻農是曾經獲獎，但之後種的都說是得獎米，沒有把關。

中華食品雙盲檢驗暨認證學會等單位舉辦第一屆的自然農法優質稻米競賽，前往田間採樣送...
中華食品雙盲檢驗暨認證學會等單位舉辦第一屆的自然農法優質稻米競賽，前往田間採樣送檢。圖／學會提供
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中華食品雙盲檢驗暨認證學會等單位舉辦第一屆的自然農法優質稻米競賽，將參賽稻穀送公...
中華食品雙盲檢驗暨認證學會等單位舉辦第一屆的自然農法優質稻米競賽，將參賽稻穀送公證單位檢驗。圖／學會提供
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中華食品雙盲檢驗暨認證學會等單位舉辦第一屆的自然農法優質稻米競賽，將參賽稻穀送公...
中華食品雙盲檢驗暨認證學會等單位舉辦第一屆的自然農法優質稻米競賽，將參賽稻穀送公證單位檢驗。圖／學會提供
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稻米成大自然農法

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