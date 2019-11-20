獨／冠軍米不能說的祕密 專家這麼說

2019-11-20 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



中華食品雙盲檢驗暨認證學會與成大生命科學系等合作，舉辦第一屆的自然農法優質稻米競賽，從田間採樣，選出不受汙染、又好吃的米；主辦單位指出，國內目前食米檢驗機制不夠完整，有些竟然只看外觀、不管農藥與重金屬殘留，還有的被檢驗的米只是少數，但卻整批米都被當做冠軍米出售，其中「冠軍米不能說的祕密」相當多。

你在購買米會選冠軍米嗎？去日本旅遊時會不會覺得日本米特別好吃、台灣米真的比不上？雙盲學會最近舉辦競賽，參加的都是雲嘉南地區的稻米，結果發現在「食味值（指米好吃的程度）」一項，甚至有稻農種出的米幾乎滿分，分數遠勝日本高級的月光米，成大生科系特聘教授蔣鎮宇表示，台灣西南米倉種出的稻米，其實品質不輸東部與日本，但可惜制度不夠健全，以至於米價被壓低，用心的農民無法受惠，相當可惜。

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這項競賽邀請雲嘉南地區使用自然農法、不用農藥的稻農參與，以稻穀送檢（一般競賽是以白米送檢），因為沒有脫殼，更容易有重金屬、農藥殘留，檢驗300多項農藥、殺蟲劑及重金屬汞、鎘、鉛與無機砷等，最特別的是還驗粗蛋白與食味值，標準比起國內一般的稻米競賽嚴格許多。

結果選出「番社蔬果聯盟」、「勻凱農場」及「徐金城農場」三個金質獎得主，不僅零農藥、其他數據也都比國家標準更低，而食味值一項則都超過90分，另有6個優質健康米；主辦單位表示，三個金質獎「已是日本頂級月光米的標準（90分）」，更有一家達到98分，被評審認為「口感完美，又香又Q」，將在本周日公開頒獎，並把得獎金質米煮給大家吃。

參與評分的成大社會責任計畫團隊，輔導台南稻農以友善農法耕作過程中，發現「冠軍米的祕密」，團隊指出，台灣西岸生產的米被認為汙染多，比不上東岸，也反應在市價上，西部米雖然也有少數可以賣到高價，但平均價格遠遜於東岸，例如一般米的平均價東岸米每公斤60元、西部米只有40元，而東岸像是池上等品牌稻米，品質確實好，但以產量來看還是西部多，西部事實上也有很多優質米。