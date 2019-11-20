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統促黨推本屆嘉義縣議員落選人 登記參選海區立委

2019-11-20 17:06聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

統促黨推出本屆嘉義縣第四選區議員選舉落選人黃奕瑄，下午到選委會登記參選第一選區(海區)立委選舉，黃奕瑄說，國家是人民的，她認同統促黨理念，不滿蔡英文政府執政，參選宣揚兩岸和平統一國家安全理念，「我不設辦事處，會競而不選」，為統促黨爭取不分區選票。

六年級生的黃奕瑄，六腳鄉人，空中大學社會科學系畢業，曾任國民黨六腳鄉黨部書記及新北市黨部視導，新北市婦女會秘書，太保市青工會長，後退出國民黨，本屆以無黨參選嘉義縣議員落選，加入統促黨，接受提名徵召參選。

她說，國家是人民的，認同統促黨理念，不滿蔡英文政府執政，政黨如同商品，讓人民有不同選擇，未來統促黨扮兩岸潤滑劑協調角色。黃奕瑄從選委會網站下載登記表格，下午獨自現身選委會登記。

統促黨推出本屆嘉義縣第四選區議員選舉落選人黃奕瑄，下午到選委會登記參選第一選區(...
統促黨推出本屆嘉義縣第四選區議員選舉落選人黃奕瑄，下午到選委會登記參選第一選區(海區)立委選舉。記者魯永明／攝影
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統促黨推出本屆嘉義縣第四選區議員選舉落選人黃奕瑄，下午到選委會登記參選第一選區(...
統促黨推出本屆嘉義縣第四選區議員選舉落選人黃奕瑄，下午到選委會登記參選第一選區(海區)立委選舉。記者魯永明／攝影
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統促黨選委會2020選舉2020選舉嘉義縣立委

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