親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

首府大學董座聘親兒任主秘、董事年薪破百萬 教部要徹查

陳水扁同意列一邊一國不分區名單 喊話同意權在總統

蘇治芬告張家支持者 張麗善斥責：不該圖扭曲事實誣告

2019-11-20 16:31聯合報 記者李京昇／雲林即時報導

雲林地方傳出政府要進口花生，導致產地價格跌落，雲林藍綠隔空交火，民進黨立委參選人蘇治芬直指雲林縣長張麗善、對手張嘉郡的4名支持者不實抹黑，要提出告訴；對此，張麗善表示，反映事實，他們虛心接受，而不是企圖扭曲事實誣告。

花生進口傳言不斷，張麗善今天與縣府農業處長魏勝德、縣議員王鈺齊等人到土庫關心花生農，她說，農委應該11月12日決標通過明年1月起進口花生後，迄今造成的價格從每台斤47元下跌到35元，中間造成的損失應由農委會補助。

針對蘇治芬要提告，張麗善表示，在中央宣布進口政策後，盤商不願意進場，因為預期明年一月份會有多少進口量，導致價格下跌，她只是陳述事實。

她說，蘇治芬身為現任民意代表、現任立委，第一時間聽到農民心聲，對中央反映牛步，現在發生問題（花生價格下跌）的時候，蘇治芬跟中央欲蓋彌彰、掩蓋事實，當她點出問題所在，卻被他們顛倒是非扭曲事實惡意指控。

張麗善更批，蘇治芬不該擔任民意代表，且不夠稱職，如今還想用愚民政策來欺騙農民，她呼籲蘇治芬跟農委會主委陳吉仲應虛心接受現實，而不是企圖扭曲事實誣告真正反映出農民問題的人，就算是誣告，她一定站在農民立場，在所不辭。

針對民進黨立委蘇治芬提告張家支持者，雲林縣長張麗善（中）批蘇治芬不稱職，企圖扭曲...
針對民進黨立委蘇治芬提告張家支持者，雲林縣長張麗善（中）批蘇治芬不稱職，企圖扭曲事實誣告。記者李京昇／攝影
分享

蘇治芬張麗善農民

相關新聞

展出總價逾5億 安平遊艇展打造亞洲邁阿密

2019-11-20 14:41

北門流浪狗亂竄破壞農田 蔡育輝受理解難題

2019-11-20 14:25

豬比人多 嘉縣溪口鄉將成全國第一全面畜牧資源化鄉鎮

2019-11-20 14:19

企業捐60萬產品義賣 助社福團體募集3千份愛心文具包

2019-11-20 14:19

土耳其工程師為愛變大廚 台南開業推無菜單料理

2019-11-20 13:06

農畜聯合開放日周六登場 十字花科蔬菜當主角

2019-11-20 11:52

台灣最早的淑女養成地 「長女人」以校為榮

2019-11-20 11:18

探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10

飛鷹有你 旱季露天燃燒無所遁形

2019-11-20 10:28

超搶手！嘉市國際管樂節門票開賣 靜岡大學演出剩百張

2019-11-20 08:29

搭阿里山林鐵 旅讀林業風華

2019-11-19 23:54

電子煙禁入校園 嘉市議員促訂法規

2019-11-19 23:52

雲林行腳 細品藝文抽汽車

2019-11-19 23:51

花生進口 價格崩盤？ 陳吉仲滅火

2019-11-19 22:53

台灣維新黨發言人梁雅羿 宣布退出台中立委選戰

2019-11-19 20:21

陳吉仲直指地方散布花生進口假消息 張麗善：事實陳述

2019-11-19 18:56

農民苦打了1、20通電話沒人要收花生 陳吉仲：我來收

2019-11-19 18:44

雲林秋冬旅遊好熱鬧 看演出、住宿抽汽車

2019-11-19 17:38

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

花生進口謠言更嚴重 陳吉仲：再不行我天天來雲林

2019-11-19 17:14

台南仁德鐵路立體化獲中央補助 明年啟動可行性研究

2019-11-19 16:40

港生來台嘉大專案受理 下學期免學雜學分費、免住宿費

2019-11-19 16:26

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

傳政府將進口花生平抑價格 張麗善呼籲調整政策

2019-11-19 12:40

探索薑田輪作秘密 友善大地初體驗

2019-11-19 12:40

嘉義縣長照知能認證里長授證 陳時中允諾照顧偏鄉

2019-11-19 12:39

錯過再等300年 全球唯一八方御匾開放參觀修復過程

2019-11-19 12:34

台南下營瀰漫豬臭味 議員要求市府設儀器偵測改善

2019-11-19 12:24

影／霸凌者內心也住著怪物 嘉市微電影「用愛化解」

2019-11-19 12:24

高麗菜耕鋤爭議 張麗善：行文中央要求說清楚

2019-11-19 12:24

在家自己就能檢測肌力 簡單運動訓練下半身

2019-11-19 12:24

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

新北警花200多萬引進Gogoro警車 里程受限基層不敢騎

2019-11-19 18:16

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎

2019-11-20 10:17

獨／性騷「學姐」請辭是假的 劉嘉仁回鍋聯醫當特助

2019-11-20 11:41

北畜傳職場霸凌 前老總降等還變清潔工

2019-11-20 10:31

高鐵南延17公里居然要10年才完工 潘孟安：不能接受

2019-11-19 20:04

搭機捷好臭「有尿騷味」 民代再爆椅套採購標案疑雲

2019-11-20 13:25

打造城鎮之心 苗栗火車站大改造 可望明年6月完工

2019-11-19 20:27

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

超搶手！嘉市國際管樂節門票開賣 靜岡大學演出剩百張

2019-11-20 08:29

超扯！專業犬舍用水果紙箱寄狗 動保處：違反規定

2019-11-19 19:27

國門陸橋又要管制 公路總局：鋼箱梁補強縮車道26天

2019-11-19 20:55

周氏百年祖墳在軍事管制區 陳玉珍協商讓宗親購回

2019-11-19 17:18

陳吉仲直指地方散布花生進口假消息 張麗善：事實陳述

2019-11-19 18:56

航空城第三跑道環評卡關 明年4月土地公告徵收恐跳票

2019-11-19 18:47

花生進口謠言更嚴重 陳吉仲：再不行我天天來雲林

2019-11-19 17:14

土耳其工程師為愛變大廚 台南開業推無菜單料理

2019-11-20 13:06

農民苦打了1、20通電話沒人要收花生 陳吉仲：我來收

2019-11-19 18:44

桃園版普羅旺斯 仙草花節滿眼紫色花海

2019-11-19 23:38

影／北市畜產前總座降職掃廁所 蔡壁如說原委

2019-11-20 15:22

蕭景田回應羅文嘉攻擊：民進黨已經沒有其他招式

2019-11-19 17:35

「來自大海的訃聞」 綠蠵龜漁網圍頸慘死外木山沙灘

2019-11-19 20:30

碧潭有約終於租出了 「碧潭有約廣場」明年7月開幕

2019-11-20 13:32

高雄澄清湖風景區登革熱病媒蚊多 衛生局不排除強制管制

2019-11-20 10:22

市場改建追加預算拖到卸任時？ 柯文哲挨批留爛攤子

2019-11-20 00:05

獲喜樂島聯盟推薦 退休教師呂應宏登記參選澎縣立委

2019-11-19 18:05

探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10

影／海豚陳屍通霄海岸 11月以來海龜、海豚接連斷魂

2019-11-19 18:45

泰勞工廠宿舍失火40人天冷沒衣換 餐廳老闆娘送愛暖身

2019-11-20 14:39

北市第一果菜、魚市場改建 改採減項發包

2019-11-20 00:14

越挫越勇！洪和成再戰金門立委

2019-11-19 18:41

打敗蔣萬安？何景榮參選政見放照片、插圖

2019-11-19 20:22

台灣最早的淑女養成地 「長女人」以校為榮

2019-11-20 11:18

影／中華職棒30年回饋列車 開到桃園楊心國小

2019-11-19 18:19

防跌倒！高雄市走進社區開運動班 幫長輩練肌力

2019-11-20 07:41

兒子推他一把 大城女婿關懷偏鄉弱勢戶號召送物資

2019-11-19 18:19

台灣維新黨發言人梁雅羿 宣布退出台中立委選戰

2019-11-19 20:21

柯文哲主張家禽產地屠宰送台北 農委會表贊成

2019-11-20 11:09

彰化乳牛節將登場 要餵乳牛、吃美食快來

2019-11-19 18:48

侯友宜：不希望基層辛苦 被抹煞成為選舉口水戰

2019-11-20 10:27

搭阿里山林鐵 旅讀林業風華

2019-11-19 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top