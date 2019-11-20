蘇治芬告張家支持者 張麗善斥責：不該圖扭曲事實誣告

2019-11-20 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



雲林地方傳出政府要進口花生，導致產地價格跌落，雲林藍綠隔空交火，民進黨立委參選人蘇治芬直指雲林縣長張麗善、對手張嘉郡的4名支持者不實抹黑，要提出告訴；對此，張麗善表示，反映事實，他們虛心接受，而不是企圖扭曲事實誣告。

花生進口傳言不斷，張麗善今天與縣府農業處長魏勝德、縣議員王鈺齊等人到土庫關心花生農，她說，農委應該11月12日決標通過明年1月起進口花生後，迄今造成的價格從每台斤47元下跌到35元，中間造成的損失應由農委會補助。

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針對蘇治芬要提告，張麗善表示，在中央宣布進口政策後，盤商不願意進場，因為預期明年一月份會有多少進口量，導致價格下跌，她只是陳述事實。

她說，蘇治芬身為現任民意代表、現任立委，第一時間聽到農民心聲，對中央反映牛步，現在發生問題（花生價格下跌）的時候，蘇治芬跟中央欲蓋彌彰、掩蓋事實，當她點出問題所在，卻被他們顛倒是非扭曲事實惡意指控。