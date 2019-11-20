花生進口張嘉郡提保護期延長 蘇治芬要告造謠者

2019-11-20 16:16 中央社 雲林縣20日電



雲林縣第1選區（海線）立委參選人張嘉郡今天提花生進口保護期延長。同選區的立委蘇治芬表示，每年進口數量固定，有心人在網路散布不實言論，將委任律師對造謠者提出告訴。

國民黨立委參選人張嘉郡今天開記者會時指出，農委會12日在網站上公告決標通過明年1月起將進口花生5235噸，而此時正是雲林縣花生採收期，盤商們因為進口政策有預期心理不收購花生，導致花生價格一路往下掉。

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張嘉郡認為，現在花生進口的保護期太短，如果民進黨真的想要保護台灣作物、保護台灣農民，就應該注意到此問題，她如果順利當選立委，一定把花生進口保護期由現行4個月延長到6個月以上。

民進黨立委參選人蘇治芬今天則在支持者陪同下到雲林縣選委會辦理登記，眾人齊呼「我雲林、我驕傲」。

媒體詢問蘇治芬針對花生進口政策的看法，蘇治芬表示，台灣加入世界貿易組織（WTO）已18年，每年進口花生的數量固定，並在11月完成結標，今年逢選舉年被有心人操作。

蘇治芬強調，政府年底之前絕對不會開放花生進口，但有心人士在網路散布不實言論，下午已請律師寫訴狀，提出意圖使人不當選傳播不實罪和誹謗罪，捍衛清白。