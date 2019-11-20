北門流浪狗亂竄破壞農田 蔡育輝受理解難題

2019-11-20 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



台南市北門區錦湖里居民近來發現流浪狗到竄，更大肆破壞香瓜田塑膠棚、咬出瓜株居民惱怒不已，立委參選人蔡育輝受理農民陳情，今與市議員方一峰邀動保處會勘，要求加強捕捉，研議彌補受害農民損失。

參與會勘的台南市動保處副處長莊惟超說，動保處面臨流浪犬多及收容的沈重壓力，該處也積極推動犬隻絕育等多項措施來減輕流浪狗問題，希望飼主們能落實動物保護法的相關規定，共同為犬隻族群的管控盡一份心力。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

與會者勘查後並做出以下4點決議：一、在農忙時期應加強捕捉流浪狗，每月至少應捕捉30隻以上。二、請圈養、飼養民眾做好管理，動保處加強寵物登記稽查，減少流浪狗出現。三、請動保處針對北門區蔥、蒜及香瓜田等農作物受損部分研究補償方式。四、針對動保處捕捉流浪狗人力不足部分，應擬訂民間捕捉再交由動保處管理的獎勵辦法。

北門區錦湖里數十居民也來會勘地點，居民們指出，當地流浪狗數量極多，他們多次反映後，動保處雖然有把狗抓走，但只替狗狗結紮後就又放回原地，這樣對流浪狗威脅居民生活交通安全的問題於事無補，尤其這些狗常跑到瓜田裡，把瓜棚咬破，在瓜苗上打滾或直接把根部挖出來，農民的這些損失要叫誰來賠償？

蔡育輝指出，原台南縣幅員廣闊，流浪狗問題十分嚴重，尤其是郊區或夜間，大群流浪狗出沒，追咬用路人，經常有民眾為了躲閃致摔得頭破血流。如今北門區錦湖里居民不僅人身安全受到威脅，大群的流浪狗在香瓜田流竄，破壞瓜田設施，更把種植下的苗株咬出泥土外，令農民防不勝防。