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北門流浪狗亂竄破壞農田 蔡育輝受理解難題

2019-11-20 14:25聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市北門區錦湖里居民近來發現流浪狗到竄，更大肆破壞香瓜田塑膠棚、咬出瓜株居民惱怒不已，立委參選人蔡育輝受理農民陳情，今與市議員方一峰邀動保處會勘，要求加強捕捉，研議彌補受害農民損失。

參與會勘的台南市動保處副處長莊惟超說，動保處面臨流浪犬多及收容的沈重壓力，該處也積極推動犬隻絕育等多項措施來減輕流浪狗問題，希望飼主們能落實動物保護法的相關規定，共同為犬隻族群的管控盡一份心力。

與會者勘查後並做出以下4點決議：一、在農忙時期應加強捕捉流浪狗，每月至少應捕捉30隻以上。二、請圈養、飼養民眾做好管理，動保處加強寵物登記稽查，減少流浪狗出現。三、請動保處針對北門區蔥、蒜及香瓜田等農作物受損部分研究補償方式。四、針對動保處捕捉流浪狗人力不足部分，應擬訂民間捕捉再交由動保處管理的獎勵辦法。

北門區錦湖里數十居民也來會勘地點，居民們指出，當地流浪狗數量極多，他們多次反映後，動保處雖然有把狗抓走，但只替狗狗結紮後就又放回原地，這樣對流浪狗威脅居民生活交通安全的問題於事無補，尤其這些狗常跑到瓜田裡，把瓜棚咬破，在瓜苗上打滾或直接把根部挖出來，農民的這些損失要叫誰來賠償？

蔡育輝指出，原台南縣幅員廣闊，流浪狗問題十分嚴重，尤其是郊區或夜間，大群流浪狗出沒，追咬用路人，經常有民眾為了躲閃致摔得頭破血流。如今北門區錦湖里居民不僅人身安全受到威脅，大群的流浪狗在香瓜田流竄，破壞瓜田設施，更把種植下的苗株咬出泥土外，令農民防不勝防。

蔡育輝表示，他服務處經常接獲民眾陳情流浪犬追咬路人事件，目前南市一年約結紮2千隻的流浪狗，這種進度根本無法遏止流浪狗問題，除呼籲飼養寵物的民眾「愛牠就不要拋棄牠」，避免流浪狗引發意外。

台南北門農田日來傳遭流浪狗四竄破壞，居民惱怒不已。圖/蔡育輝服務處提供
台南北門農田日來傳遭流浪狗四竄破壞，居民惱怒不已。圖/蔡育輝服務處提供
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台南北門農田日來傳遭流浪狗四竄破壞，居民惱怒不已。圖/蔡育輝服務處提供
台南北門農田日來傳遭流浪狗四竄破壞，居民惱怒不已。圖/蔡育輝服務處提供
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居民向台南市議員蔡育輝（第一排右二）反映當地流浪狗四竄問題。圖/蔡育輝服務處提供
居民向台南市議員蔡育輝（第一排右二）反映當地流浪狗四竄問題。圖/蔡育輝服務處提供
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流浪狗農民北門

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